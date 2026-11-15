En 1874, Sarmiento incorporó un barco de 550 toneladas y 46 metros de largo: 29 años después, rescató a científicos atrapados en la Antártida

La corbeta Uruguay fue incorporada durante la presidencia de Sarmiento Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

En 1874, durante los últimos meses de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la Armada Argentina incorporó una embarcación construida en Inglaterra que años después protagonizaría una misión de rescate histórica. Era la corbeta ARA Uruguay, un buque de 550 toneladas y más de 46 metros de largo. 29 años después, en 1903, atravesó aguas antárticas para buscar a una expedición científica aislada entre los hielos. Hoy todavía permanece a flote y funciona como museo en Buenos Aires.

La corbeta Uruguay de 1874: cómo nació la embarcación de la Escuadra de Sarmiento

Durante su presidencia, entre 1868 y 1874, Sarmiento impulsó la modernización de la Armada, entonces limitada en recursos. Como parte de ese programa se adquirieron buques de casco metálico que integraron la llamada Escuadra de Sarmiento. La Uruguay fue construida por el astillero Laird Brothers, en Birkenhead, Inglaterra, y botada el 6 de marzo de 1874.

El regreso de la corbeta Uruguay tras su misión en la Antártida Foto: Argentina.gob.ar.

Tenía 46,36 metros de eslora, 7,63 metros de manga y 550 toneladas de desplazamiento. Combinaba velas con máquinas de vapor de 475 caballos de fuerza y podía alcanzar alrededor de 11 nudos. En 1877 fue destinada a la formación de oficiales de la Escuela Naval Militar y, un año después, participó en la expedición del comodoro Luis Py hacia el sur argentino. También realizó viajes de transporte y apoyo a actividades científicas, antes de su histórica misión antártica. La incorporación formaba parte de un proyecto estatal para formar oficiales y ampliar la presencia argentina en sus espacios marítimos.

Un barco hundido entre los hielos y científicos aislados

En 1901, el explorador sueco Otto Nordenskjöld inició una expedición antártica a bordo del Antarctic. Su objetivo era estudiar la geografía, el clima y las condiciones naturales de la región. Entre los integrantes estaba José María Sobral, un oficial argentino de 21 años, incorporado por un acuerdo con el gobierno. Los científicos instalaron una base en la isla Cerro Nevado, también conocida como Snow Hill, para realizar observaciones.

La embarcación de 1874 que hizo historia 29 años después Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

El regreso se complicó cuando los hielos impidieron que el Antarctic llegara hasta ellos. En 1903, el barco quedó aprisionado, sufrió daños y terminó hundiéndose, aunque sus tripulantes lograron sobrevivir. El naufragio dejó a distintos grupos separados y sin comunicaciones regulares. Ante la falta de noticias y la incertidumbre sobre su destino, el gobierno argentino organizó una misión de búsqueda con una embarcación de casi tres décadas.

El rescate de 1903 que hizo famosa a la corbeta Uruguay

Bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, la corbeta fue acondicionada con refuerzos para enfrentar las condiciones del océano Austral. Al mando del teniente de navío Julián Irízar, zarpó de Buenos Aires el 8 de octubre de 1903. Un mes después, el 8 de noviembre, llegó a la isla Cerro Nevado y encontró a Nordenskjöld y parte de sus compañeros. Luego se dirigió hacia la isla Paulet, donde rescató a otros sobrevivientes.

Una multitud recibió a la corbeta Uruguay en Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar.

Durante el regreso, fuertes tormentas dañaron la estructura y los mástiles de la corbeta. Pese a las averías, la tripulación consiguió volver a la Argentina. El 2 de diciembre de 1903 ingresó al puerto de Buenos Aires, donde una multitud recibió a los marinos y expedicionarios. El rescate convirtió a la Uruguay en símbolo de la presencia argentina en la Antártida.

De nave militar a museo flotante en Puerto Madero

Después del rescate, el buque continuó realizando tareas navales y científicas. En 1926 dejó el servicio activo, tras más de medio siglo de actividad, y posteriormente fue utilizado como depósito flotante de municiones. Su preservación permitió que, en 1961, pasara a funcionar como museo. Seis años después, en 1967, fue declarado Monumento Histórico Nacional.

La corbeta ARA Uruguay, protagonista del histórico rescate antártico de 1903 Foto: Instagram @silvinadebuenosaires

Desde 1972 permanece en Puerto Madero, en el Dique 4, sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, donde conserva parte de su equipamiento. Considerada la embarcación más antigua de la Armada Argentina que aún se mantiene a flote, la corbeta conserva un vínculo con dos épocas: la modernización naval impulsada por Sarmiento y el rescate antártico de 1903. La nave militar terminó haciendo historia al rescatar investigadores atrapados entre los hielos.