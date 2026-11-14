Al Pacino y el dinero que cobró por protagonizar El Padrino: cuánto ganó por la película que lo convirtió en una estrella

Cuánto ganó Al Pacino por hacer El Padrino en 1972. Foto: IMDb

Corría el año 1969. Al Pacino era casi un completo desconocido en el mundo del cine hollywoodense y su participación en El Padrino estaba muy lejos. Por ese entonces, tenía 29 años y se encontraba protagonizando la obra off-Broadway, Does a Tiger Wear a Necktie?, en la ciudad de Nueva York. El actor interpretaba a Bickham, un adolescente violento marcado por una seria adicción a las drogas y una infancia compleja. Su actuación llamó la atención del público y de la crítica, ya que gracias a este papel obtuvo un premio Tony en 1970. Aunque Francis Ford Coppola también quedó impacto por su interpretación.

El director estadounidense de ascendencia italiana sí tenía cierto reconocimiento en el ambiente. Para finales de la década del 60, el realizador ya había presentando los largometrajes You’re a Big Boy Now (Ya eres un hombre) y Dementia 13, su ópera prima estrenada en 1963. Sin embargo, todavía no se imaginaría que en los años siguientes dirigiría una de las obras maestras del cine.

Coppola fue a ver a Al Pacino en una obra off Broadway en 1969 y quedó impactado con su actuación. Foto: IMDb

Al verlo en el escenario, Coppola solo pensó que Al Pacino debía protagonizar algunos de sus próximos proyectos. No importase cual. De hecho, la primera película que le ofreció nunca pudo a llevarse a cabo.

Antes de El Padrino, Francis Ford Coppola le ofreció a Al Pacino una película romántica

Después de ver la obra de teatro, Coppola le pidió a Al Pacino que se reunieran para hablar sobre un próximo filme que tenía en mente. Al cabo de unos días, se encontraron en Los Ángeles y el director le habló de una cinta que trataba de un profesor universitario que se enamoraba de una de sus alumnas.

Al Pacino aceptó el papel y quedaron en contacto para continuar. No obstante, meses más tarde, el realizador se comunicó con él para decirle que el proyecto iba a quedar cancelado y que la película no iba a realizarse. Parecía entonces que esa dupla nunca vería la luz.

Por ser un actor de teatro prácticamente desconocido, Al Pacino fue rechazado por Paramount, la productora de El Padrino, pero Coppola insistió para que él fuera Michael Corleone. Foto: IMDb

Pero solo un tiempo después, Al Pacino recibió una llamada que lo descolocó por completo: era Coppola contándole que iba a dirigir El Padrino, una adaptación de la novela homónima del prestigioso escritor Mario Puzo y que quería que él se transformara en Michael Corleone, hijo del mafioso Vito Corleone, para la película.

“¿Estás bromeando?“, la reacción de Al Pacino al recibir la propuesta de Coppola para interpretar a Michael Corleone

Ni bien escuchó la propuesta de Francis Ford Coppola, Al Pacino pensó que el cineasta estaba “bromeando”. Así lo dejó en claro en una entrevista con el periódico The Irish Times. El actor le dijo que no creía que la productora aceptaría que “un desconocido como él” diera vida a un personaje de tanto peso en la literatura.

Al Pacino tenía un punto. De hecho, es exactamente lo que pensó Paramount cuando Coppola les comunicó que sería ese actor de teatro under que interpretaría a Michael Corleone. El estudio lo rechazó por completo y le introdujo nombres como Jack Nicholson, Robert Redford y Warren Beatty con el objetivo de que los tuviera en cuenta para el rol. Se trataba de actores que ya tenían un lugar en Hollywood y, en algún punto, resultaban más atractivos para el público a la hora de comprar una entrada de cine.

Pero Coppola ya había tomado la decisión: Al Pacino sería Michael Corleone. De esta manera, al estudio no le quedó más remedio que aceptar el pedido del director.

El insólito sueldo de Al Pacino tras filmar El Padrino

A pesar de que trabajó al lado del gran Marlon Brando y otras figuras como Robert Duvall, James Caan y Diane Keaton, Al Pacino confesó que el salario que recibió por El Padrino fue de solo 35 mil dólares, una cifra muy menor teniendo en cuenta el recibimiento que tuvo su actuación después del estreno de la película. Lo que ocurrió es que, antes del lanzamiento, Pacino era ese actor que la productora ni siquiera quería que interpretara a Corleone por su notable poca popularidad.

Al Pacino pasó de cobrar 35 mil dólares en la primera película de El Padrino a 5 millones en la tercera entrega de la saga. Foto: IMDb

Según Los Ángeles Times, Duvall y Caan también recibieron esa suma. Ese mismo periódico sostiene que el sueldo de Pacino se superó ampliamente en la secuela del filme, estrenado en 1974. Por esa cinta, el actor cobró 600 mil dólares. Para ese entonces, Al Pacino, de 34 años, ya era una estrella de Hollywood en ascenso al que le faltarían por estrenar grandes películas como Tarde de Perros (1975), Scarface (1983), Perfume de Mujer (1992) e incluso la tercera entrega de El Padrino (1990) por la que recibió 5 millones de dólares.