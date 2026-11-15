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Parece una serpiente gigante y trepa por una iglesia de 1939 en Olivos: qué planta es y dónde ver este curioso fenómeno botánico

La enorme estructura leñosa se asoma entre las hojas en uno de los laterales de un histórico templo neogótico de Olivos y llama la atención de quienes caminan por la vereda. Cómo funciona el proceso botánico de esta trepadora y en qué calles exactas se encuentra.

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Con el crecimiento, algunas enredaderas desarrollan tallos cada vez más gruesos debido a la formación de tejidos leñosos.
Con el crecimiento, algunas enredaderas desarrollan tallos cada vez más gruesos debido a la formación de tejidos leñosos. Foto: Canal 26.
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Quienes caminan por la vereda junto a uno de los laterales de la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, ubicada en Salta 2620, en el partido bonaerense de Vicente López, pueden encontrarse con una imagen sorprendente: un enorme tronco retorcido que parece una serpiente gigante trepando por una pared. La estructura, visible entre las hojas de una frondosa enredadera, presenta una sucesión de curvas pronunciadas y una corteza gruesa que llama la atención por su particular forma.

Dónde está el extraño tronco con forma de serpiente en Olivos

La curiosa formación vegetal se encuentra en uno de los muros laterales de la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, un templo de estilo neogótico que forma parte de la historia de Vicente López.

Desde la vereda puede observarse cómo el tronco emerge entre la vegetación, se curva varias veces y continúa ascendiendo por la pared de ladrillos. A su alrededor, una extensa cobertura de hojas verdes oculta buena parte de la superficie.

El tronco permanece visible junto a una vereda transitada, integrado a la vegetación de un edificio histórico.
El tronco permanece visible junto a una vereda transitada, integrado a la vegetación de un edificio histórico. Foto: Canal 26.

El edificio tiene una historia que se remonta al siglo XIX. Según el Archivo Histórico Digital de Vicente López, la primera iglesia fue inaugurada el 6 de enero de 1897, mientras que la construcción actual, caracterizada por sus dos torres gemelas y sus vitrales, abrió sus puertas en 1939.

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Un detalle poco conocido es que el propio archivo municipal conserva una fotografía histórica de la vegetación que recubre uno de los laterales del templo. El registro destaca que sus hojas cambian de color según la estación del año, aunque no establece la antigüedad de las plantas.

Qué planta es y por qué su tronco crece tan retorcido

  • Por la forma de algunas de sus hojas, la vegetación fotografiada presenta características compatibles con la parra virgen de tres puntas (Parthenocissus tricuspidata), también conocida como hiedra de Boston. Sin embargo, para confirmar la especie y determinar si el grueso tronco pertenece a ella sería necesario examinar directamente la planta.
  • Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, esta especie es una trepadora leñosa originaria de Asia que puede cubrir grandes superficies verticales mediante zarcillos provistos de pequeños discos adhesivos.
  • Con el crecimiento, algunas enredaderas desarrollan tallos cada vez más gruesos debido a la formación de tejidos leñosos. Cuando estos siguen recorridos irregulares, sus curvas pueden conservarse mientras aumenta su diámetro.
  • Este proceso permite comprender cómo una planta trepadora puede terminar desarrollando un tronco que recuerda a una serpiente. Las fotografías, sin embargo, no permiten determinar qué produjo cada una de sus curvas.
La curiosa formación vegetal se encuentra en uno de los muros laterales de la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos.
La curiosa formación vegetal se encuentra en uno de los muros laterales de la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos. Foto: Canal 26.

Cuántos años tiene la enredadera ubicada en Olivos

Aunque la construcción actual de la parroquia tiene 87 años, no hay documentación que permita afirmar que el tronco tenga la misma antigüedad. Su tamaño y su corteza muestran un desarrollo leñoso considerable, pero no alcanzan para calcular su edad.

Respecto de su relación con el edificio, Historic England explica que determinadas plantas trepadoras pueden contribuir a moderar las variaciones de temperatura y humedad de los muros. También advierte que en ciertos casos requieren mantenimiento porque pueden ocultar grietas o agravar deterioros preexistentes.

El tronco permanece visible junto a una vereda transitada, integrado a la vegetación de un edificio histórico. Toda persona que pase por la zona puede ver una obra perfecta de la naturaleza.

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