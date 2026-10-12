Viajó en el tren diferencial del Sarmiento, mostró las instalaciones y quedó sorprendido con el desayuno: “Está espectacular”

Viajó en el tren diferencial del Sarmiento, mostró las instalaciones y quedó sorprendido con el desayuno. Foto: YouTube Pablo Marti Krenz

Viajar en tren ya no es solamente una forma de llegar de un lugar a otro. Así lo mostró el youtuber Pablo Marti Krenz en un recorrido a bordo del tren diferencial de la línea Sarmiento, donde destacó una serie de servicios y comodidades que convierten al viaje entre Merlo y Once en una experiencia diferente dentro del transporte público metropolitano.

Durante el trayecto, el creador de contenidos conversó con distintos pasajeros y recorrió las instalaciones de la formación. Sin embargo, como él mismo señaló, la “parte más interesante” llegó al ingresar al coche comedor, uno de los espacios más valorados por quienes eligen este servicio.

Desayuno en el tren diferencial: cuánto cuesta un café con dos medialunas

Ya instalado en el coche comedor, Marti Krenz decidió pedir una de las promociones más buscadas por los pasajeros: café con dos medialunas por $5.500. Tras degustar el desayuno, el youtuber elogió especialmente la calidad de las medialunas. “Están espectaculares”, aseguró mientras compartía su experiencia con los seguidores de su canal.

Pablo Martin Krenz conversó con los pasajeros, mostró las instalaciones y quedó sorprendido con el desayuno del tren diferencial Sarmiento. Video: YouTube/Pablo Marti Krenz

Además del sabor, destacó la atención recibida por parte del personal. Según relató, el pedido fue llevado directamente hasta su mesa para evitar posibles derrames del café debido al movimiento propio de la formación, un detalle que consideró clave para la comodidad de los pasajeros.

Baños limpios, enchufes y más confort: las comodidades que ofrece el tren diferencial del Sarmiento

Más allá de la propuesta gastronómica, Marti Krenz destacó varios aspectos vinculados al confort del viaje. Uno de ellos fue la limpieza de los baños, un punto que suele generar especial atención entre los usuarios del transporte público.

Pablo Marti Krenz elogió especialmente la calidad de las medialunas del tren diferencial de la línea Sarmiento. Foto: YouTube Pablo Marti Krenz

También remarcó la importante cantidad de enchufes disponibles en los vagones, una prestación pensada para quienes necesitan cargar celulares, auriculares u otros dispositivos electrónicos durante el recorrido.

Las imágenes compartidas por el youtuber y difundidas también por la comunidad ferroviaria en Facebook “Locos por los Trenes” permitieron conocer de cerca un servicio que busca diferenciarse a través de la atención, comodidad y las prestaciones a bordo.

Tren diferencial del Sarmiento: cuánto cuesta el pasaje y dónde comprarlo

Los pasajes para el servicio diferencial tienen una tarifa de $2.600 y pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio oficial de venta de Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

Los pasajes para el servicio diferencial tienen una tarifa de $2.600 y pueden adquirirse en Trenes Argentinos. Foto: Reddit

El servicio diferencial circula de lunes a viernes. Desde la estación Once parte a las 18:35, llega a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56. En sentido contrario, sale desde Moreno a las 6:29, arriba a Haedo a las 7:05 y llega a Once a las 7:50.

Con la incorporación de las nuevas frecuencias, Trenes Argentinos busca consolidar una alternativa de transporte que combine comodidad y ahorro de tiempo. Además de reducir las incomodidades asociadas a las horas pico, el servicio permite evitar las aglomeraciones del tránsito vehicular y mejorar la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano oeste.

La ampliación del esquema operativo responde al crecimiento sostenido de la demanda y refuerza la apuesta por ofrecer opciones de movilidad mucho más eficientes para miles de pasajeros que viajan diariamente por el corredor de la línea Sarmiento.