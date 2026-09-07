De las caras largas a las sonrisas: Julián Álvarez sorprendió en las fotos oficiales del Atlético para la Champions League

Julián Álvarez sorprendió en las fotos oficiales del Atlético para la Champions League 2026/27. Foto: Prensa Atlético de Madrid

Después de semanas marcadas por la incertidumbre en torno a su futuro, Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena en España. Sin embargo, esta vez no fue por una negociación ni por rumores de mercado, sino por la imagen que proyectó en la sesión oficial de fotos del Atlético de Madrid para la Champions League 2026/27.

Las fotos difundidas por el club mostraron a un delantero completamente distinto al de sus últimas apariciones públicas: sonriente, relajado y participativo. El cambio llamó la atención de los hinchas y de los medios españoles, que rápidamente destacaron la transformación en su lenguaje corporal.

La sonrisa de Julián Álvarez que generó repercusión en el Atlético de Madrid

En las imágenes promocionales del principal torneo de clubes de Europa, el campeón del mundo aparece sonriendo frente a las cámaras y realizando distintas poses, entre ellas una en la que señala el escudo de la Champions League.

Julián Álvarez aparece sonriendo frente a las cámaras y realizando poses en las fotos de Champions. Foto: Prensa Atlético de Madrid

El detalle no pasó inadvertido en las redes sociales, donde muchos aficionados interpretaron las fotografías como una señal de que el futbolista atraviesa un momento más positivo luego de varios meses de tensión. El diario Marca, uno de los medios deportivos más importantes de España, incluso tituló: “Julián ya sonríe”.

La repercusión fue inmediata porque las nuevas postales contrastan con una producción fotográfica realizada semanas atrás, cuando el delantero buscaba salir del club. En aquel momento aparecía serio, con una expresión distante que generó comentarios, memes y todo tipo de interpretaciones entre los seguidores del “Colchonero”.

El final del mercado y el cambio de escenario para La Araña

El contexto también ayuda a explicar el cambio de imagen. Durante gran parte del mercado de pases europeo, Julián Álvarez fue protagonista por el interés del FC Barcelona y las versiones que lo vinculaban con una posible salida del Atlético.

Julián Álvarez cambió la cara larga por una sonrisa en las fotos del Atlético de Madrid para la Champions. Foto: Prensa Atlético de Madrid

Finalmente, el libro de pases cerró sin acuerdo entre los clubes y el atacante continuará bajo las órdenes de Diego Simeone. Además, también rechazó una propuesta del Arsenal, que intentó incorporarlo en los últimos días de negociación.

Con su continuidad ya confirmada, el delantero parece decidido a dejar atrás la incertidumbre y concentrarse exclusivamente en los desafíos deportivos que tendrá por delante durante la temporada.

La Champions League, una oportunidad para empezar de nuevo

Las fotografías llegaron apenas horas antes del debut del Atlético de Madrid en la Champions League. El conjunto dirigido por Simeone visitará este miércoles al Liverpool en Anfield, desde las 16:00 (hora argentina), en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

Julián Álvarez junto a Cristian "Cuti" Romero en las fotos del Atlético de Madrid para la Champions League. Foto: Prensa Atlético de Madrid

Julián integrará la convocatoria junto a otros dos futbolistas argentinos: Giuliano Simeone y Cristian “Cuti” Romero, quien también participó de la producción fotográfica y compartió una de las imágenes oficiales con el ex jugador de River Plate.

Tanto Álvarez como “Cuti” Romero tuvieron acción en la última fecha de La Liga, cuando ingresaron juntos en la derrota 3 a 0 ante Athletic Bilbao. Ahora tendrán una nueva oportunidad en el escenario más exigente del fútbol europeo.

Con el mercado ya cerrado y la Champions a punto de comenzar, las poses, sonrisas y los gestos de complicidad que mostró Julián Álvarez parecen marcar el inicio de una nueva etapa en el Atlético. El verdadero desafío será trasladar esa imagen positiva al campo de juego y recuperar el protagonismo que lo convirtió en una de las grandes figuras argentinas de Europa.