El presidente del Atlético de Madrid fue claro a la hora de hablar del futuro de Julián Álvarez: “Volverá a ser el de siempre”

Presentación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS.

La novela por el futuro de Julián Álvarez tuvo un nuevo capítulo y en un lugar inesperado: el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habló sobre el Araña en el programa de Flavia Palmiero en Ciudad Magazine.

“No pasó nada, nada más que Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo de España, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador que queremos para ganar todo. Vamos a ayudarlo y volverá a ser el mismo de siempre”, aseguró.

Enrique Cerezo habló sobre la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Video: Gentileza Ciudad Magazine

“Tuvimos ofertas de dos clubes. Al Barcelona le dijimos que no les íbamos a vender a Julián Alvarez”, respondió con contundencia.

“La gente lo adora, este problema que ha habido no significará nada para que Julián continúe con nosotros de una manera agradable”, insistió el mandamás del Colchonero, quien quiere que el Araña sea parte del plantel para el encuentro en el que el Atlético de Madrid se medirá ante el Osasuna: “Le hemos dicho que no se preocupe, que lo ayudaremos”.

Julián Álvarez Foto: Reuters

“Estamos convencidos de que Julián tiene muchas que hacer todavía en el Atlético”, dijo: ”Las cosas se complicaron, nosotros seguimos en nuestra posición y al final ha prevalecido lo que dijimos: que no lo vendíamos”.

“Vamos trabajar para que vuelva a ser el mismo. Con su esfuerzo lo vamos a conseguir y con el apoyo de todos “los atléticos” que hay en Madrid y en el Mundo. Vamos a ayudarlo y volverá a ser el mismo de siempre”, aseguró.

Julián Álvarez; Atlético de Madrid. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

Por último, Cerezo aclaró que el conflicto queda atrás y Julián no perderá su lugar en el equipo: “Seguirá siendo el hombre titular del Atlético”.