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Lamine Yamal habló sobre Julián Álvarez tras la polémica entre Atlético de Madrid y Barcelona: “Es un gran jugador, pero...”

El delantero argentino es protagonista de la gran novela del mercado de pases. Qué dijo el campeón del mundo con España.

Nicolás Varela
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Lamine Yamal y Julián Álvarez; Barcelona vs Atlético de Madrid.
Lamine Yamal y Julián Álvarez; Barcelona vs Atlético de Madrid. Foto: EFE
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Lamine Yamal opinó sobre Julián Álvarez tras el pase frustrado del argentino al Barcelona y lo describió como “un gran jugador”, aunque evitó pronunciarse sobre su posible incorporación al equipo azulgrana al decir que está “muy contento con la plantilla que tiene” el club.

“Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos”, apuntó Lamine sobre su colega del Atlético de Madrid durante su presencia en la Gala AFE.

Además, el delantero español dijo que en este inicio de temporada “se está viendo al equipo muy bien y no están faltando goles”. Por otro lado, afirmó que su objetivo esta temporada es “ganar la Champions” y seguir ampliando su palmarés, al cual recientemente se incorporó la Copa del Mundo con España.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

“Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo y eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz”, subrayó al respecto.

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Cabe señalar que el mercado de pases está en sus horas definitivas, y todo parece indicar que el delantero de la Selección Argentina se quedará en el conjunto “colchonero”, al menos hasta enero de 2027, cuando se vuelva a abrir la ventana de transferencias.

Barcelona y Arsenal, atentos a las últimas horas del mercado

El FC Barcelona aparece mencionado como el destino preferido por Julián Álvarez en diferentes coberturas. El principal obstáculo sería la negativa del Atlético a fortalecer a un rival directo de LaLiga, además de las diferencias económicas existentes entre los clubes.

Algunas publicaciones señalaron que el conjunto madrileño habría evaluado propuestas procedentes de Inglaterra, mientras que una transferencia al Barcelona presentaría mayores dificultades. También se informó que el Atlético rechazó anteriormente una oferta del club catalán y se remitió a las condiciones contractuales del delantero, cuyo vínculo se extiende hasta junio de 2030.

Julián Álvarez.
Julián Álvarez. Foto: EFE

Arsenal, por su parte, tendría capacidad para presentar una propuesta importante, pero necesitaría una señal positiva del jugador antes de avanzar. El atacante ya conoce el fútbol inglés por su paso por Manchester City, aunque diferentes versiones indican que su entorno no tendría como primera opción un regreso a la Premier League.

Para Julián Álvarez, la decisión también supone evaluar su protagonismo deportivo, la relación con el público y el proyecto que cada institución puede ofrecerle. Para Simeone, en cambio, el desafío será administrar el vestuario y reconstruir la confianza si finalmente el delantero permanece en Madrid.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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