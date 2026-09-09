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Como 1907 vs. RB Leipzig: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Como 1907 y RB Leipzig por la Champions League 2026-2027: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Champions League 10 de septiembre
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Cuándo y dónde ver el partido entre Como 1907 y RB Leipzig por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Como 1907 vs. RB Leipzig, por Champions League 2026-2027?

El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 16:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Giuseppe Sinigaglia, ubicado en Como.

¿Por dónde ver en vivo Como 1907 vs. RB Leipzig, por Champions League 2026-2027?

El encuentro entre Como 1907 y RB Leipzig se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Como 1907 vs. RB Leipzig, por Champions League 2026-2027?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Gözübüyük, Serdar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Como 1907RB LeipzigChampions LeagueFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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