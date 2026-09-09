Como 1907 vs. RB Leipzig: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Champions League 2026-2027

Portadas Champions League 10 de septiembre Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Como 1907 y RB Leipzig por la Champions League 2026-2027. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Como 1907 vs. RB Leipzig, por Champions League 2026-2027? El partido se juega este Jueves, 10/09/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Giuseppe Sinigaglia, ubicado en Como.

¿Por dónde ver en vivo Como 1907 vs. RB Leipzig, por Champions League 2026-2027? El encuentro entre Como 1907 y RB Leipzig se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.