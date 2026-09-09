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Llega una de las ferias del libro más grandes del conurbano con entrada gratis: fechas horarios y dónde consultar la agenda

Durará once días y contará con presentaciones de libros, charlas con figuras de la cultura y el periodismo, espectáculos en vivo, actividades para chicos y un amplio paseo gastronómico.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La Plaza San Martín de San Justo vuelve a ser escenario de la Feria del Libro de La Matanza, uno de los eventos culturales más convocantes del conurbano bonaerense.
La Plaza San Martín de San Justo vuelve a ser escenario de la Feria del Libro de La Matanza, uno de los eventos culturales más convocantes del conurbano bonaerense. Foto: MTZ Cultura
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La Feria del Libro de La Matanza volverá a convertirse en uno de los principales polos culturales del conurbano bonaerense. Entre el 11 y el 21 de septiembre, la Plaza General San Martín de San Justo será sede de una nueva edición del tradicional encuentro, que cada año convoca a más de 500.000 personas.

Con acceso libre y gratuito, el evento ofrecerá una amplia programación que incluirá presentaciones de libros, charlas, actividades artísticas, espectáculos en vivo y espacios destinados al público infantil, además de decenas de stands editoriales.

Qué habrá en la Feria del Libro de La Matanza

Durante los once días de actividades, los visitantes podrán recorrer exposiciones de editoriales y librerías, participar de encuentros con autores y asistir a conferencias protagonizadas por figuras destacadas de la cultura y el periodismo argentino.

Entre los invitados anunciados aparecen Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Alejandro Dolina, Fernando Borroni, Carito Müller e Ignacio Copani, quienes serán parte de distintas propuestas incluidas en la programación oficial.

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Visitantes recorren los stands de editoriales y librerías durante la Feria del Libro de La Matanza.
La Plaza San Martín de San Justo vuelve a ser escenario de la Feria del Libro de La Matanza, uno de los eventos culturales más convocantes del conurbano bonaerense. Foto: MTZ Cultura

A la oferta cultural se sumará un patio gastronómico con food trucks, disponible durante toda la feria, con opciones para quienes elijan pasar varias horas en el predio.

La inauguración oficial y los espectáculos especiales

El acto de apertura se realizará el 14 de septiembre a las 17:30 y tendrá como figura principal a Mora Godoy, reconocida por su trayectoria en el tango. La ceremonia estará acompañada por artistas locales, agrupaciones musicales y compañías de danza del distrito.

Además, se entregarán reconocimientos a los ganadores de los distintos concursos culturales organizados en el municipio, una tradición que forma parte de cada edición del evento.

Día de la Primavera y actividades para toda la familia

Entre las propuestas más esperadas figuran las celebraciones por el Día de la Primavera y la presentación del tradicional Pericón Nacional, dos de los momentos que suelen convocar a una gran cantidad de público.

La feria también contará con espectáculos infantiles y actividades recreativas pensadas para todas las edades, consolidando su perfil como una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Fechas, horarios y dónde consultar la agenda

La cita será en la Plaza General San Martín, ubicada en el centro de San Justo. De lunes a jueves, el predio funcionará de 10 a 20, mientras que el viernes 11 de septiembre y durante los fines de semana abrirá de 12 a 20.

La agenda completa de charlas, presentaciones y espectáculos podrá consultarse a través de la página oficial del Municipio de La Matanza y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación, donde se actualizará la programación día por día.

Feria del LibroLa MatanzaConurbano
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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