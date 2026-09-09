Romero en agua: el sencillo truco para sacar raíces de una ramita y tener una nueva planta

Planta de romero Foto: Gemini IA

El romero es una planta aromática fácil de incorporar al hogar, ya que además de utilizarse en la cocina, puede ser decorativa y hasta fácil de multiplicar si así lo requiere. Con una simple ramita se puede formar una planta completa lista para ser utilizada, pero no lo hace mágicamente, necesita de algunos cuidados para poder desarrollarse.

Una de las formas más sencillas de hacerlo es colocar un tallo de romero en un vaso con agua para que, gracias a eso, podemos observar el desarrollo de las raíces y saber cuándo está listo para ser trasladado a la tierra.

Planta de romero Foto: Gemini IA

Y aunque el procedimiento es simple, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia. Elegir correctamente la ramita, mantener las hojas fuera del agua y renovar el líquido son pasos importantes para evitar que el tallo se deteriore antes de desarrollar raíces.

Por qué poner una ramita de romero en agua ayuda a reproducir la planta

El romero puede generar nuevas raíces a partir de sus tallos. Por eso, un esqueje saludable puede mantenerse temporalmente en agua hasta que aparezcan las primeras raíces.

Una de las principales ventajas de este método es que permite controlar el proceso de manera sencilla. A diferencia de plantar directamente el esqueje en tierra, en el agua es posible observar cuándo comienzan a desarrollarse las raíces. Para aumentar las posibilidades de éxito, conviene elegir un tallo joven, verde y que no presente signos de enfermedad o deterioro.

Planta de romero Foto: Gemini IA

Cómo reproducir el romero en agua paso a paso

El procedimiento no requiere materiales especiales. Solo hace falta una ramita saludable, un vaso y agua limpia.

Elegí una ramita: buscá un tallo joven y verde, de aproximadamente 10 a 15 centímetros. Prepará el esqueje: retirale las hojas de la parte inferior del tallo. Esa zona será la que quede dentro del agua. Colocá el romero en un vaso: introducí la parte sin hojas en el agua y procurá que el follaje quede por encima del líquido. Buscá un lugar luminoso: dejá el vaso en un espacio con buena iluminación, pero protegido del sol directo. Cambiá el agua: renovala cada pocos días para mantenerla limpia y reducir el riesgo de que el esqueje se deteriore. Esperá las raíces: el proceso puede llevar varias semanas. Cuando aparezcan raíces suficientemente desarrolladas, será momento de pasar la planta a una maceta.

Planta de romero Foto: Gemini IA

Cabe destacar, sin embargo, que uno de los errores más frecuentes es dejar demasiadas hojas dentro del vaso. El follaje sumergido puede favorecer la aparición de bacterias y aumentar las posibilidades de que el esqueje se pudra.

Por eso, antes de colocar la ramita en agua, es importante retirar las hojas de la parte inferior. El tallo debe quedar en contacto con el agua, mientras que las hojas y la parte superior de la planta deben permanecer fuera del vaso.