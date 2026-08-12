Cruzeiro vs. Flamengo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Portadas Copa Libertadores Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Cruzeiro y Flamengo por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Governador Magalhães Pinto de Belo Horizonte. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Cruzeiro vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 12/08/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Governador Magalhães Pinto, ubicado en Belo Horizonte.

¿Por dónde ver en vivo Cruzeiro vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Cruzeiro y Flamengo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.