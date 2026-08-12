Cruzeiro vs. Flamengo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Cruzeiro y Flamengo por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Governador Magalhães Pinto de Belo Horizonte. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Cruzeiro vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 12/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Governador Magalhães Pinto, ubicado en Belo Horizonte.
¿Por dónde ver en vivo Cruzeiro vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Cruzeiro y Flamengo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Cruzeiro vs. Flamengo, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.