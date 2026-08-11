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Bolívar 1 - 1 São Paulo: así fue el empate en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en Hernando Siles.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Bolívar vs San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Bolívar vs San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Hernando Siles de La Paz: Bolívar 1 - 1 São Paulo.

Bolívar vs São Paulo por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Bolívar y São Paulo por Copa Sudamericana 2026.

95´ Tarjeta amarilla para São Paulo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Aurélio Buta.

94´ Tiro en el palo de Bolívar

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Carlos Melgar pega en el palo.

90´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Damián Batallini y el remate se va afuera.

88´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.

87´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

85´ Fuera de juego en Bolívar

Posición adelantada de Damián Batallini.

84´ Cambio en Bolívar

Entra Ervin Vaca y sale Erwin Saavedra.

84´ Cambio en Bolívar

Entra Billy Arce y sale Robson Tome.

83´ ¡Tiro desviado de São Paulo!

Disparo de Pablo Maia y el remate se va afuera.

83´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

82´ Cambio en São Paulo

Entra Aurélio Buta y sale Lucas Ramon.

82´ Cambio en São Paulo

Entra Cauly Oliveira Souza y sale Damián Bobadilla.

78´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Dairon Asprilla y el remate se va afuera.

75´ Cambio en Bolívar

Entra Jhon Velásquez y sale Patricio Rodríguez.

75´ Cambio en Bolívar

Entra Bruno Miranda y sale Martín Cauteruccio.

70´ Cambio en São Paulo

Entra Aldemir dos Santos Ferreira y sale Luciano da Rocha Neves.

70´ Cambio en São Paulo

Entra Daniel de Oliveira Sertanejo y sale Marcos Antônio Silva Santos.

67´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Dairon Asprilla y el remate se va afuera.

66´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

66´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Erwin Saavedra y el remate se va afuera.

63´ Gooool de Bolívar

Carlos Melgar marca para Bolívar.

61´ ¡Tiro desviado de São Paulo!

Disparo de Luciano da Rocha Neves y el remate se va afuera.

58´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.

60´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

60´ Cambio en São Paulo

Entra Wendell Nascimento Borges y sale Iago Amaral Borduchi.

60´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcos Antônio Silva Santos fue bloqueado por Carlos Lampe.

57´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

57´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Robson Tome fue bloqueado por Rafael Pires Monteiro.

54´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

54´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Patricio Rodríguez y el remate se va afuera.

53´ Cambio en Bolívar

Entra Damián Batallini y sale Jesús Sagredo.

51´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

49´ Tarjeta amarilla para São Paulo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Iago Amaral Borduchi.

49´ Córner para São Paulo

Ejecuta el tiro de esquina Marcos Antônio Silva Santos.

48´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Iago Amaral Borduchi fue bloqueado por Carlos Melgar.

47´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

47´ ¡Tiro desviado de São Paulo!

Disparo de Luciano da Rocha Neves y el remate se va afuera.

46´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Erwin Saavedra y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Hernando Siles!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Robson Tome y el remate se va afuera.

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Hernando Siles! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

47´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

47´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

46´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

46´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Santiago Echeverría y el remate se va afuera.

45´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.

45´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dairon Asprilla fue bloqueado por Iago Amaral Borduchi.

39´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Robson Tome fue bloqueado por Iago Amaral Borduchi.

40´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Patricio Rodríguez.

37´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

35´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Damián Bobadilla fue bloqueado por Xavier Arreaga.

33´ Córner para São Paulo

Ejecuta el tiro de esquina Iago Amaral Borduchi.

32´ Córner para São Paulo

Ejecuta el tiro de esquina Iago Amaral Borduchi.

29´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.

29´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Carlos Melgar fue bloqueado por Rafael Pires Monteiro.

22´ Goool de São Paulo

¡Testazo letal! Robert Arboleda anota para São Paulo tras conectar un cabezazo.

22´ Córner para São Paulo

Ejecuta el tiro de esquina Iago Amaral Borduchi.

22´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luciano da Rocha Neves fue bloqueado por Dairon Asprilla.

20´ Fuera de juego en Bolívar

Posición adelantada de Dairon Asprilla.

18´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Robson Tome.

18´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dairon Asprilla fue bloqueado por Marcos Antônio Silva Santos.

13´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Santiago Echeverría y el remate se va afuera.

11´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

11´ ¡Tiro desviado de São Paulo!

Disparo de Luciano da Rocha Neves y el remate se va afuera.

9´ Saque de arco para Bolívar

Desde el fondo la pone en juego Carlos Lampe.

8´ ¡Tiro desviado de São Paulo!

Disparo de Luciano da Rocha Neves y el remate se va afuera.

5´ Saque de arco para São Paulo

Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.

5´ ¡Tiro desviado de Bolívar!

Disparo de Dairon Asprilla y el remate se va afuera.

5´ Córner para Bolívar

Ejecuta el tiro de esquina Carlos Melgar.

4´ ¡Bolívar se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martín Cauteruccio fue bloqueado por Robert Arboleda.

1´ ¡Tiro desviado de São Paulo!

Disparo de Pablo Maia y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Hernando Siles, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Bolívar y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Wilmar Roldán.

Formación confirmada de Bolívar

Titulares

  • (1) Carlos Lampe
  • (3) Xavier Arreaga
  • (5) Santiago Echeverría
  • (2) Jesús Sagredo
  • (4) José Sagredo
  • (80) Carlos Melgar
  • (17) Patricio Rodríguez
  • (26) Erwin Saavedra
  • (14) Robson Tome
  • (27) Dairon Asprilla
  • (9) Martín Cauteruccio

Suplentes

  • (12) Juan Lopez

Entrenador: Alejandro Restrepo

Formación confirmada de São Paulo

Titulares

  • (23) Rafael
  • (12) Iago
  • (5) Robert Arboleda
  • (19) Lucas Ramon
  • (22) Domingos Duarte
  • (28) Newton
  • (16) Damián Bobadilla
  • (29) Pablo Maia
  • (8) Marcos Antônio
  • (9) Jonathan Calleri
  • (10) Luciano

Suplentes

  • (31) Carlos Coronel
  • (35) Sabino
  • (54) Luis Osorio
  • (18) Wendell
  • (20) Aurélio Buta
  • (94) Danielzinho
  • (80) Cauly
  • (27) Victor Sá
  • (34) Tetê
  • (11) Ferreira
  • (17) André Silva
  • (49) Ryan Francisco

Entrenador: Dorival Júnior

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Bolívar y São Paulo?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports2 se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bolívar vs. São Paulo por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bolívar recibe a São Paulo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

BolívarSão PauloCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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