Platense vs. Coquimbo Unido: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Portadas Copa Libertadores Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Platense y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Platense vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 12/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.

¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Coquimbo Unido, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.