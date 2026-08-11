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Estudiantes 1 - 1 U. Católica: así fue el empate en la Copa Libertadores 2026

Terminó el partido en Jorge Luis Hirschi.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Copa Libertadores Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata: Estudiantes 1 - 1 U. Católica.

Estudiantes vs U. Católica por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Estudiantes y U. Católica por Copa Libertadores 2026.

96´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Brian Aguirre.

95´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Piovi fue bloqueado por Vicente Bernedo.

90´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Brian Aguirre.

89´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Palacios.

89´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Brian Aguirre.

84´ Cambio en U. Católica

Entra Gary Medel y sale Jhojan Valencia.

84´ Cambio en U. Católica

Entra Agustín Farías y sale Bernardo Cerezo.

84´ Cambio en Estudiantes

Entra Brian Aguirre y sale Joaquín Tobio Burgos.

83´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Joaquín Correa.

83´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

82´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

79´ Gooool de U. Católica

Fernando Zampedri marca para U. Católica.

77´ Tarjeta amarilla para U. Católica

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cristian Cuevas.

73´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Baltasar Rodríguez.

71´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

71´ ¡Tiro desviado de U. Católica!

Disparo de Fernando Zampedri y el remate se va afuera.

66´ Cambio en Estudiantes

Entra Gabriel Neves y sale Alexis Castro.

66´ Cambio en Estudiantes

Entra Baltasar Rodríguez y sale Tiago Palacios.

63´ Cambio en U. Católica

Entra Diego Corral y sale Eugenio Mena.

62´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Tomás Palacios.

62´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

62´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

61´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Joaquín Correa fue bloqueado por Branco Ampuero.

60´ Cambio en Estudiantes

Entra Joaquín Correa y sale Fabricio Pérez.

59´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.

59´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Fabricio Pérez y el remate se va afuera.

59´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.

54´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Núñez fue bloqueado por Bernardo Cerezo.

54´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

53´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fabricio Pérez fue bloqueado por Branco Ampuero.

51´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

50´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.

49´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Fabricio Pérez y el remate se va afuera.

47´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.

47´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Gastón Benedetti y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Jorge Luis Hirschi!

Resumen estadístico del primer tiempo.

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Jorge Luis Hirschi! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

47´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.

46´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

45´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tiago Palacios fue bloqueado por Vicente Bernedo.

42´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Núñez fue bloqueado por Vicente Bernedo.

42´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

37´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Joaquín Tobio Burgos fue bloqueado por Vicente Bernedo.

35´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

33´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

32´ ¡Tiro desviado de U. Católica!

Disparo de Fernando Zampedri y el remate se va afuera.

29´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Tiago Palacios.

26´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.

26´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Guido Carrillo y el remate se va afuera.

23´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Branco Ampuero.

21´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Tomás Palacios y el remate se va afuera.

18´ Córner para U. Católica

Ejecuta el tiro de esquina Fernando Zuqui.

16´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

14´ Saque de arco para U. Católica

Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.

8´ Tarjeta amarilla para U. Católica

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fernando Zampedri.

3´ Gooool de Estudiantes

Joaquín Tobio Burgos marca para Estudiantes.

3´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fabricio Pérez fue bloqueado por Daniel González.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes y U. Católica por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Raphael Claus.

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (16) Fernando Muslera
  • (13) Gastón Benedetti
  • (20) Eric Meza
  • (4) Santiago Núñez
  • (24) Tomás Palacios
  • (22) Alexis Castro
  • (10) Tiago Palacios
  • (29) Fabricio Pérez
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (9) Guido Carrillo

Suplentes

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (40) Eros Mancuso
  • (35) Valente Pierani
  • (28) Brian Aguirre
  • (18) Edwuin Cetré
  • (8) Gabriel Neves
  • (7) José Sosa
  • (11) Facundo Farías
  • (19) Adolfo Gaich

Entrenador: Alexander Medina

Formación confirmada de U. Católica

Titulares

  • (1) Vicente Bernedo
  • (19) Branco Ampuero
  • (28) Bernardo Cerezo
  • (2) Daniel González
  • (3) Eugenio Mena
  • (15) Cristian Cuevas
  • (7) Justo Giani
  • (14) Jimmy Martínez
  • (20) Jhojan Valencia
  • (8) Fernando Zuqui
  • (9) Fernando Zampedri

Suplentes

  • (27) Darío Melo
  • (12) Francisco Valdés
  • (34) Francisco Daza
  • (39) Nicolas Lhuillier
  • (17) Gary Medel
  • (42) Nickolas Pino
  • (13) Alfred Canales
  • (25) Diego Corral
  • (5) Agustín Farías
  • (22) Martín Gómez
  • (10) Matías Palavecino
  • (43) Amaro Pérez

Entrenador: Daniel Garnero

Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes y U. Católica?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. U. Católica por la Copa Libertadores 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a U. Católica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes LPUniversidad Católica de ChileCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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