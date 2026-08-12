Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Fluminense y Independiente Riv. (M) por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro.
Copa Libertadores: Independiente Rivadavia rescató un buen empate ante Fluminense y buscará el pase a cuartos de final en Mendoza
Fue 0 a 0 en el Maracaná. El equipo de Berti cerrará la llave en su estadio con el objetivo de seguir haciendo historia en el continente.
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