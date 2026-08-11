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Boca volvió a mostrar buen fútbol y superó a Recoleta en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Se impuso 3 a 1 con goles de Flores, Ascacíbar y Milton Delgado, mientras que Ríos había puesto en ventaja a los paraguayos. La revancha, el próximo martes en el Defensores del Chaco, con 20 mil hinchas xeneizes en la tribuna.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Copa Sudamericana, Boca v.s Recoleta
Copa Sudamericana, Boca v.s Recoleta Foto: REUTERS
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Partido finalizado en el estadio Tomás A. Ducó de Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Boca Juniors 3 - 1 Deportivo Recoleta.

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana 2026.

92´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

91´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.

91´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

90´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Kevin Zenón y el remate se va afuera.

89´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Ángel Romero y el remate se va afuera.

88´ Cambio en Boca Juniors

Entra Ángel Romero y sale Santiago Ascacíbar.

85´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Nelson Ferreira.

84´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

83´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

83´ Cambio en Deportivo Recoleta

Entra Héctor López y sale Pedro Rios.

82´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.

82´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

81´ Cambio en Boca Juniors

Entra Kevin Zenón y sale Leonel Flores.

81´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Milton Delgado y el remate se va afuera.

80´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Nelson Ferreira.

78´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Nicolás Marotta.

77´ Fuera de juego en Boca Juniors

Posición adelantada de Miguel Ángel Merentiel.

75´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.

75´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Nicolás Marotta.

74´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

73´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Nelson Ferreira.

72´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Leandro Lozano pega en el palo.

72´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

68´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.

71´ Cambio en Deportivo Recoleta

Entra Lucas Monzón y sale Aldo González.

71´ Cambio en Boca Juniors

Entra Marco Pellegrino y sale Ayrton Costa.

68´ Tarjeta roja para Deportivo Recoleta

Dairon Mosquera es expulsado del partido, luego de que el árbitro le mostrara la segunda tarjeta amarilla.

64´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

64´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Ayrton Costa y el remate se va afuera.

63´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Marotta fue bloqueado por Ayrton Costa.

64´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Sebastián Villa.

63´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Marotta fue bloqueado por Leandro Paredes.

63´ Córner para Deportivo Recoleta

Ejecuta el tiro de esquina Fernando Galeano.

61´ Gooool de Boca Juniors

Leonel Flores marca para Boca Juniors con asistencia de Miguel Ángel Merentiel.

60´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

60´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.

59´ Tarjeta amarilla para Deportivo Recoleta

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Dairon Mosquera.

58´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ayrton Costa.

57´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

56´ Cambio en Deportivo Recoleta

Entra Fernando Galeano y sale Ronal Dominguez.

56´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.

51´ Goool de Boca Juniors

¡Testazo letal! Milton Delgado anota para Boca Juniors tras conectar un cabezazo.

50´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por José Espinola.

48´ Gooool de Boca Juniors

Santiago Ascacíbar marca para Boca Juniors con asistencia de Sebastián Villa.

47´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

47´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.

47´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

47´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Nicolás Marotta.

45´ Cambio en Deportivo Recoleta

Entra Orlín Barreto y sale Paul Charpentier.

45´ Cambio en Deportivo Recoleta

Entra José Espinola y sale Alexander Franco.

45´ Cambio en Boca Juniors

Entra Sebastián Villa y sale Lautaro Blanco.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Tomás A. Ducó!

Resumen estadístico del primer tiempo.

48´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Alexander Franco.

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Tomás A. Ducó! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.

49´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Luis Cardozo.

48´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

48´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leonel Flores y el remate se va afuera.

46´ Roja directa para Deportivo Recoleta

¡A las duchas! El jugador de Deportivo Recoleta Wilfrido Báez es expulsado del partido.

44´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wilfrido Báez fue bloqueado por Álvaro Montero.

40´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

40´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.

39´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Milton Delgado pega en el palo.

39´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Miguel Ángel Merentiel pega en el palo.

36´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

36´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.

35´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Nelson Ferreira.

35´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Luis Cardozo.

35´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leonel Flores y el remate se va afuera.

33´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Aldo González.

33´ Tarjeta amarilla para Deportivo Recoleta

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexander Franco.

32´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

31´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.

29´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Aldo González fue bloqueado por Ayrton Costa.

29´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Aldo González fue bloqueado por Álvaro Montero.

26´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

26´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ayrton Costa fue bloqueado por Nelson Ferreira.

26´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

24´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

21´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Tomás Aranda y el remate se va afuera.

21´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Dairon Mosquera.

20´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

18´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Luis Cardozo.

16´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

16´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Ayrton Costa y el remate se va afuera.

16´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

14´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

13´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.

12´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Nicolás Marotta.

9´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Nelson Ferreira.

8´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

5´ Gooool de Deportivo Recoleta

Pedro Rios marca para Deportivo Recoleta.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Boca Juniors y Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Piero Maza.

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (32) Ayrton Costa
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (17) Leandro Lozano
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (5) Leandro Paredes
  • (10) Tomás Aranda
  • (19) Leonel Flores
  • (16) Miguel Ángel Merentiel

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (27) Malcom Braida
  • (4) Nicolás Figal
  • (24) Dylan Gorosito
  • (26) Marco Pellegrino
  • (8) Tomás Belmonte
  • (7) Carlos Palacios
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (11) Ángel Romero
  • (20) Alan Velasco
  • (22) Sebastián Villa
  • (21) Kevin Zenón

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Formación confirmada de Deportivo Recoleta

Titulares

  • (12) Nelson Ferreira
  • (3) Luis Cardozo
  • (5) Nicolás Marotta
  • (15) Blas Medina
  • (25) Dairon Mosquera
  • (17) Wilfrido Báez
  • (7) Ronal Dominguez
  • (38) Alexander Franco
  • (33) Aldo González
  • (18) Pedro Rios
  • (30) Paul Charpentier

Suplentes

  • (1) Andrés Marsengo
  • (8) Fernando Galeano
  • (32) Lucas Monzón
  • (4) Marcos Pereira
  • (22) Orlín Barreto
  • (6) José Espinola
  • (37) Juan Falcon
  • (21) Claudio Garay
  • (19) Héctor López
  • (9) Richard Ortiz
  • (11) Kevin Parzajuk

Entrenador: Jorge González

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Deportivo Recoleta?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Deportivo Recoleta en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Boca JuniorsDeportivo RecoletaCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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