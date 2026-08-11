Boca volvió a mostrar buen fútbol y superó a Recoleta en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Tomás A. Ducó! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.

49´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Luis Cardozo.

48´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.