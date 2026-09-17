Flamengo vs. Independiente del Valle EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Flamengo vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Flamengo y Independiente del Valle válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro.