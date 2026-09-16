Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito vs Palmeiras por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Liga de Quito y Palmeiras válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.