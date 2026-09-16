Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Liga de Quito y Palmeiras válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.
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Liga de Quito vs. Palmeiras:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.