Flamengo vs. Independiente del Valle: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Flamengo vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Flamengo y Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 17/09/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Flamengo y Independiente del Valle se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.