Flamengo vs. Independiente del Valle: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 17/09/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.
¿Por dónde ver en vivo Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Flamengo y Independiente del Valle se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Matonte, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.