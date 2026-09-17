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Flamengo vs. Independiente del Valle: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Flamengo y Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Flamengo vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores.
Flamengo vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Flamengo y Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Jueves, 17/09/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Flamengo y Independiente del Valle se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Flamengo vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Matonte, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Flamengo (Brasil)Independiente del ValleCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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