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Corinthians 0 - 1 Estudiantes: así fue la derrota en la Copa Libertadores 2026

Terminó el partido en Neo Química Arena.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Corinthians vs Estudiantes LP por la Copa Libertadores.
Corinthians vs Estudiantes LP por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Corinthians 0 - 1 Estudiantes.

Corinthians vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

101´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Corinthians y Estudiantes por Copa Libertadores 2026.

101´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

101´ Penal errado

Memphis Depay desperdicia la oportunidad de anotar desde los 12 pasos.

95´ Penal para Corinthians

¡Penal! El árbitro marca mano de Leandro González Pirez y es penal para Corinthians

96´ Tarjeta amarilla para Corinthians

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rodrigo Garro.

92´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Edwuin Cetré.

92´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Neves.

91´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Castro fue bloqueado por Hugo de Souza Nogueira.

91´ Cambio en Estudiantes

Entra Ramiro Funes Mori y sale Fabricio Pérez.

90´ Cambio en Estudiantes

Entra Eric Meza y sale Eros Mancuso.

90´ Cambio en Corinthians

Entra Pedro Raúl y sale Gabriel Armando de Abreu.

90´ Cambio en Corinthians

Entra Jesse Lingard y sale Breno Bidon.

90´ Cambio en Corinthians

Entra Guilherme William Silva Inacio y sale Allan Rodrigues de Souza.

86´ Gooool de Estudiantes

Alexis Castro marca para Estudiantes con asistencia de Tomás Palacios.

80´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

79´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Guido Carrillo y el remate se va afuera.

77´ Fuera de juego en Corinthians

Posición adelantada de André.

77´ Córner para Corinthians

Ejecuta el tiro de esquina Rodrigo Garro.

76´ ¡Corinthians se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matheus Lima Beltrão Oliveira fue bloqueado por Fernando Muslera.

75´ Cambio en Estudiantes

Entra Edwuin Cetré y sale Joaquín Tobio Burgos.

75´ Cambio en Estudiantes

Entra Gabriel Neves y sale Baltasar Rodríguez.

70´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Leandro González Pirez.

68´ Cambio en Corinthians

Entra André y sale André Carrillo.

62´ Cambio en Estudiantes

Entra Fabricio Pérez y sale Joaquín Correa.

59´ ¡Corinthians se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Memphis Depay fue bloqueado por Baltasar Rodríguez.

55´ Córner para Corinthians

Ejecuta el tiro de esquina Memphis Depay.

55´ ¡Corinthians se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matheus Lima Beltrão Oliveira fue bloqueado por Santiago Núñez.

54´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Baltasar Rodríguez.

53´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

53´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Joaquín Tobio Burgos y el remate se va afuera.

52´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

52´ ¡Tiro desviado de Corinthians!

Disparo de Kaio César Andrade Lima y el remate se va afuera.

51´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

47´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Neo Química Arena!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Neo Química Arena! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leandro González Pirez.

42´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

42´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Joaquín Tobio Burgos y el remate se va afuera.

41´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

40´ ¡Tiro desviado de Corinthians!

Disparo de Gabriel Armando de Abreu y el remate se va afuera.

39´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Palacios.

38´ Fuera de juego en Estudiantes

Posición adelantada de Joaquín Tobio Burgos.

38´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Guido Carrillo fue bloqueado por Gabriel Armando de Abreu.

37´ ¡Corinthians se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kaio César Andrade Lima fue bloqueado por Fernando Muslera.

35´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Leandro González Pirez.

35´ ¡Tiro desviado de Corinthians!

Disparo de André Carrillo y el remate se va afuera.

31´ Fuera de juego en Corinthians

Posición adelantada de Matheus Lima Beltrão Oliveira.

30´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

27´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Baltasar Rodríguez.

25´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

25´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Baltasar Rodríguez y el remate se va afuera.

24´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

22´ ¡Tiro desviado de Corinthians!

Disparo de Memphis Depay y el remate se va afuera.

21´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

20´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

11´ Saque de arco para Corinthians

Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.

11´ ¡Tiro desviado de Corinthians!

Disparo de Gustavo Henrique Vernes y el remate se va afuera.

11´ Fuera de juego en Corinthians

Posición adelantada de André Carrillo.

9´ Córner para Corinthians

Ejecuta el tiro de esquina Rodrigo Garro.

3´ Tarjeta amarilla para Corinthians

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Breno Bidon.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Neo Química Arena, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Corinthians y Estudiantes por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.

Formación confirmada de Corinthians

Titulares

  • (1) Hugo Souza
  • (3) Gabriel Paulista
  • (21) Matheus Bidu
  • (2) Matheuzinho
  • (13) Gustavo Henrique
  • (37) Kaio César
  • (19) André Carrillo
  • (7) Breno Bidon
  • (8) Rodrigo Garro
  • (29) Allan
  • (10) Memphis Depay

Suplentes

  • (51) Kauê
  • (26) Fabrizio Angileri
  • (55) Iago Machado
  • (4) João Pedro
  • (20) Pedro Milans
  • (61) Dieguinho
  • (77) Jesse Lingard
  • (35) Charles
  • (49) André
  • (18) Pedro Raúl
  • (23) Matheus Pereira
  • (56) Gui Negão

Entrenador: Fernando Diniz

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (16) Fernando Muslera
  • (14) Leandro González Pirez
  • (40) Eros Mancuso
  • (4) Santiago Núñez
  • (24) Tomás Palacios
  • (22) Alexis Castro
  • (31) Baltasar Rodríguez
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (9) Guido Carrillo
  • (32) Joaquín Correa

Suplentes

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (3) Máximo Desábato
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (20) Eric Meza
  • (36) Joaquín Pereyra
  • (39) Jalil Elías
  • (8) Gabriel Neves
  • (7) José Sosa
  • (28) Brian Aguirre
  • (18) Edwuin Cetré
  • (19) Adolfo Gaich
  • (29) Fabricio Pérez

Entrenador: Alexander Medina

Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Corinthians y Estudiantes?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Corinthians vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Corinthians recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

CorinthiansEstudiantes LPCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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