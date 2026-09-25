Malvinas: cómo funciona el puente aéreo británico, las escalas secretas y el despliegue militar que sostiene Londres

Las Islas Malvinas y su vínculo con el Reino Unido. Foto: discovertravelnews

El Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una compleja estructura logística y militar destinada a sostener de manera permanente a su guarnición en el Atlántico Sur. El sistema combina vuelos de transporte, reabastecimiento en vuelo, escalas transatlánticas y una infraestructura especialmente adaptada para operar en las condiciones del extremo austral.

El centro de esta arquitectura es el Complejo Militar de Monte Agradable, instalación que alberga a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) y concentra buena parte de las capacidades aéreas desplegadas por Londres.

Avión caza Typhoon Tranche 1 del Reino Unido. Foto: X

El Escuadrón 1312 y el A400M en Malvinas

La movilidad aérea de la guarnición está apoyada principalmente en el Escuadrón 1312 de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), que mantiene desplegado de forma permanente un Airbus A400M Atlas C.1 en Monte Agradable.

El avión cumple funciones de transporte táctico y estratégico, traslado de personal y carga, búsqueda y rescate, vigilancia marítima y apoyo a posiciones alejadas. Su capacidad permite conectar las islas con otros puntos del Atlántico Sur y brindar apoyo a las operaciones británicas en Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida.

El A400M también participa en ejercicios de lanzamiento aéreo de suministros mediante el Sistema de Entrega por Contenedor (CDS). Estas prácticas incluyen zonas de entrenamiento terrestre como Pradera del Ganso, conocida en inglés como Goose Green.

La aeronave desplegada es relevada periódicamente por otros ejemplares de la flota británica para mantener la capacidad operativa sin modificar la estructura permanente del dispositivo.

El Voyager y el reabastecimiento en vuelo

El esquema logístico también contempla el empleo de un Airbus Voyager, utilizado para transporte y principalmente para reabastecimiento de combustible en vuelo.

Esta capacidad resulta fundamental para extender la autonomía de las aeronaves británicas que operan en el Atlántico Sur. El reabastecimiento aéreo permite sostener vuelos de larga duración y facilita las operaciones de los cazas desplegados en las islas.

La combinación entre los aviones de transporte y los medios de reabastecimiento permite a Londres mantener un puente aéreo con sus bases metropolitanas pese a la enorme distancia que separa al Reino Unido de las Malvinas.

Cuatro Typhoon permanecen en alerta permanente

La defensa directa del espacio aéreo está a cargo del Escuadrón 1435, integrado en la 905 Expeditionary Air Wing.

La unidad mantiene cuatro Eurofighter Typhoon FGR4 en Alerta de Reacción Rápida (QRA), preparados para responder ante aeronaves no identificadas que ingresen en el área bajo vigilancia británica.

Los cazas operan junto con una red terrestre de radares y el sistema de defensa antiaérea Sky Sabre, conformando una estructura destinada a detectar, identificar y responder ante posibles amenazas aéreas.

El Reino Unido prevé además una renovación de los aviones desplegados. Entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2027 está previsto reemplazar los actuales Typhoon Tranche 1 por ejemplares Tranche 2 procedentes de otras unidades de la RAF, manteniendo en cuatro la cantidad de cazas estacionados.

Las rutas y escalas para llegar a Malvinas

La distancia entre las islas y el Reino Unido obliga a desarrollar una compleja red de escalas para sostener el flujo de personal, equipamiento y suministros.

Los itinerarios registrados incluyen paradas operativas en Río de Janeiro, Brasil; Espargos, en Cabo Verde; y Bournemouth, en territorio británico.

En el ámbito regional también adquiere importancia Punta Arenas, Chile, utilizada como punto de escala para algunos vuelos de los A400M de la RAF antes de continuar hacia las Malvinas.

Esta red permite sostener las operaciones a miles de kilómetros del territorio británico y facilita las rotaciones de aeronaves y tripulaciones.

La infraestructura de Monte Agradable

El puente aéreo requiere además una infraestructura capaz de soportar el movimiento constante de aeronaves pesadas en las condiciones climáticas del Atlántico Sur.

Vista panorámica de las Islas Malvinas. Foto: Wikipedia

En ese marco, la Organización de Infraestructura de Defensa del Reino Unido (DIO) completó un proyecto de aproximadamente 20 millones de libras esterlinas destinado a repavimentar unos 20.000 metros cuadrados de la calle de rodaje Foxtrot y el umbral de la pista de Monte Agradable.

Los trabajos utilizaron asfalto producido en las propias islas y se sumaron a intervenciones anteriores en la calle Alpha Loop.

El proyecto requirió transportar desde el Reino Unido maquinaria y materiales a través de unas 8.000 millas por vía marítima. La obra forma parte de un programa de modernización de la base estimado en 180 millones de libras durante diez años.

De esta manera, el dispositivo británico en las Malvinas combina transporte estratégico, reabastecimiento en vuelo, cazas en alerta, defensa antiaérea, escalas regionales e infraestructura militar para sostener de manera permanente la presencia de Londres en el Atlántico Sur.