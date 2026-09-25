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Franco Colapinto mejoró su ritmo en Bakú y terminó 10° en la última práctica libre del GP de Azerbaiyán: a qué hora es la clasificación

El argentino registró un mejor tiempo de 1:45,552 en el Circuito Callejero de Bakú, para quedar a un segundo y 670 milésimas del líder, que fue Max Verstappen. Todos los detalles de la qualy y la carrera.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto redondeó una buena actuación para terminar décimo en la tercera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El argentino registró un mejor tiempo de 1:45,552 en el Circuito Callejero de Bakú, para quedar a un segundo y 670 milésimas del líder, que fue Max Verstappen.

La sesión estuvo marcada por un fuerte viento que impidió que los pilotos pudieran mejorar mucho sus tiempos con relación a los de este jueves en la segunda práctica libre.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Colapinto, por su parte, pudo aprovechar esta tanda de entrenamientos para continuar sumando confianza en este circuito callejero. El argentino estuvo en todo momento cerca del top 10 y en su último intento consiguió la décima posición.

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Sin embargo, Colapinto tiene un amplio margen de mejora, ya que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, le sacó casi un segundo para finalizar en la sexta colocación.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Verstappen registró el mejor tiempo al girar en 1:43,922, para sacarle una ventaja de 99 milésimas a George Russell, quien había dominado este jueves.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

El top 5 lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

  • Clasificación: 09:00 a 10:00

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera: 08:00
Gran Premio de AzerbaiyánFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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