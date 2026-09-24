Da flores de varios colores, se cultiva en maceta y dura todo el año: la planta ideal para regalar el Día de la Madre

La gerbera se destaca por sus flores grandes y llamativas, disponibles en tonos como amarillo, naranja, rojo, fucsia, rosa y blanco. Foto: Wikimedia Commons

Elegir un regalo para el Día de la Madre puede resultar difícil, especialmente cuando se busca una opción original, decorativa y capaz de conservarse con el paso del tiempo. En ese sentido, existe una planta que reúne todas esas características: la gerbera, una especie de planta que produce flores de diversos colores y puede cultivarse fácilmente en maceta.

También conocida como margarita africana, la gerbera se destaca por sus flores grandes y llamativas, disponibles en tonos como amarillo, naranja, rojo, fucsia, rosa y blanco. Su apariencia alegre permite incorporarla en diferentes ambientes de la casa, desde balcones y terrazas hasta patios o espacios interiores bien iluminados.

Por qué la gerbera es ideal para regalar el Día de la Madre

A diferencia de un ramo de flores cortadas, que suele conservarse durante pocos días, una gerbera en maceta puede seguir creciendo y producir nuevas flores si recibe los cuidados adecuados. Por ese motivo, representa una alternativa duradera y con un significado especial para sorprender a mamá.

Otra ventaja es su enorme variedad de colores. Las gerberas rosadas pueden asociarse con el cariño y la admiración, mientras que las amarillas y naranjas aportan alegría y energía. Las blancas, por su parte, ofrecen una estética más delicada y elegante.

La gerbera se destaca por sus flores grandes y llamativas, disponibles en tonos como amarillo, naranja, rojo, fucsia, rosa y blanco. Foto: Wikimedia Commons

La floración suele ser más abundante desde la primavera hasta el otoño. Sin embargo, algunas variedades pueden dar flores durante gran parte del año cuando se mantienen en un ambiente luminoso, protegido de las temperaturas extremas y con los cuidados necesarios.

Cómo cuidar una gerbera en maceta

La ubicación es uno de los factores más importantes. La gerbera necesita abundante luz natural, aunque es recomendable evitar la exposición prolongada al sol intenso del mediodía, ya que podría dañar sus hojas y flores. El sol suave de la mañana también resulta una buena alternativa.

La maceta debe contar con orificios de drenaje para facilitar la salida del agua. Además, conviene utilizar un sustrato suelto y aireado que no acumule demasiada humedad alrededor de las raíces. La tierra encharcada puede debilitar la planta y favorecer la aparición de hongos.

En cuanto al riego, debe ser regular pero moderado. Lo aconsejable es mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin mojar en exceso el centro de la planta. También es conveniente retirar las flores marchitas para estimular la aparición de nuevos brotes.

La gerbera se destaca por sus flores grandes y llamativas, disponibles en tonos como amarillo, naranja, rojo, fucsia, rosa y blanco. Foto: Wikimedia Commons

Un regalo colorido que puede acompañar a mamá todo el año

La gerbera es una opción apropiada tanto para madres amantes de la jardinería como para quienes recién comienzan a cuidar plantas. No requiere un jardín amplio y puede adaptarse a balcones, patios pequeños o interiores con buena iluminación.

Regalarla en una maceta decorativa y acompañarla con una dedicatoria escrita a mano permite crear un presente personal y duradero. Con suficiente luz, un sustrato bien drenado y riego controlado, la gerbera puede llenar el hogar de color durante buena parte del año.