La AFA decidió por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: quién juega la semifinal con Racing

Los goles fueron convertidos por Ascacibar y Valdex. Foto: Fotobaires

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino brindó una nueva resolución sobre el reclamo de Vélez Sarsfield contra Boca Juniors por el partido de cuartos de final de Copa Argentina. En esta ocasión, la AFA postergó para la próxima semana su veredicto, aunque se espera que el fallo sea favorable para el “Xeneize”

El organismo esperará a recibir el descargo formal del club de La Ribera antes de resolver la petición del “Fortín”, que solicitó quedarse con la clasificación a cuartos de final por una supuesta alineación indebida del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Cabe recordar que el tribunal abrió el procedimiento disciplinario hace una semana. “Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo”, indicó el organismo en su boletín.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina

Qué reclama Vélez por el partido de Copa Argentina contra Boca

El reclamo del club de Liniers se basa en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una cifra que supera el límite permitido por la reglamentación de la AFA.

En aquel encuentro, que terminó con victoria de Boca en los penales tras el 0-0 en los 90 minutos, Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. De todas maneras, el delantero paraguayo no ingresó al campo de juego.

Por su parte, la defensa de Boca argumenta que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que Romero no sumó minutos.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina

Bajo este criterio, la dirigencia del “Xeneize” sostiene que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.

Esta línea tomó fuerza en las últimas horas, por lo que se habla de que la AFA fallaría a favor de Boca, ponderando la jurisprudencia de la FIFA, la cual establece que la mera inclusión en planilla de un jugador que no ingresa al campo no altera la equidad de la competencia.

Vélez o Boca: quién, cuándo y dónde juega la semifinal de la Copa Argentina

Por el momento el que pasó es Boca, aunque se espera el fallo definitivo que determine el rival de Racing Club. En esa línea, el cruce de la semifinal ya tiene confirmación de fecha y sede: