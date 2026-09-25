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Ni Suiza ni Austria: el destino escondido de la Patagonia que sorprende por su parecido con los Alpes

Ubicada en el corazón de Neuquén, Villa Pehuenia combina lagos de origen glaciar, montañas nevadas y una arquitectura de montaña que recuerda a los pueblos alpinos europeos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Villa Pehuenia.
Villa Pehuenia. Foto: Instagram @villapehuenia
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En el oeste de Neuquén, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, existe un destino que suele generar la misma reacción entre quienes lo visitan: la sensación de haber llegado a una pequeña aldea europea en plena Patagonia argentina. Entre montañas, lagos transparentes y bosques centenarios, Villa Pehuenia se convirtió en uno de los lugares más pintorescos del país.

La localidad es conocida por sus paisajes de montaña, que durante gran parte del año ofrecen escenarios dignos de una postal. En invierno, la nieve cubre las cumbres andinas y transforma la región en un panorama que muchos comparan con los tradicionales pueblos de los Alpes suizos.

Una postal patagónica que recuerda a Europa

Parte de esa comparación se debe a su arquitectura. Las construcciones de madera y piedra, los techos inclinados preparados para las nevadas y la integración de las viviendas con el entorno natural evocan la estética característica de las aldeas alpinas de Europa.

Villa Pehuenia. Foto: villapehuenia.gob.ar

Sin embargo, más allá de las similitudes visuales, Villa Pehuenia conserva una identidad profundamente vinculada a la cultura y la naturaleza de la Patagonia. La tranquilidad de sus calles y su baja densidad poblacional la convierten en un refugio ideal para quienes buscan desconectarse de las grandes ciudades.

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Otro de sus tesoros son los lagos Aluminé y Moquehue, dos espejos de agua de origen glaciar que se destacan por sus tonalidades cristalinas. Sus costas ofrecen playas, bahías y miradores desde donde es posible contemplar algunos de los paisajes más espectaculares de la cordillera neuquina.

Villa Pehuenia. Foto: villapehuenia.gob.ar

El valor único de los bosques de araucarias

Aunque suele ser comparada con destinos europeos, la gran diferencia de esta localidad está en sus extensos bosques de araucarias, también conocidas como pehuenes. Estos árboles milenarios forman parte del patrimonio natural de Neuquén y son un símbolo inseparable de la región.

Los senderos que atraviesan estos bosques permiten descubrir ejemplares centenarios y conocer uno de los ecosistemas más singulares de Argentina. De hecho, el nombre de la localidad homenajea precisamente a estas especies emblemáticas.

Qué hacer en Villa Pehuenia durante todo el año

La oferta turística varía según la temporada. Durante el verano, los lagos se convierten en escenarios ideales para practicar kayak, navegación y distintas actividades acuáticas, mientras que los circuitos de trekking permiten recorrer la montaña y alcanzar miradores naturales.

En invierno, gran parte de la actividad se concentra en el Parque de Nieve Batea Mahuida, un centro invernal administrado por una comunidad mapuche que ofrece esquí, snowboard y propuestas recreativas para visitantes de todas las edades.

Villa Pehuenia es un destino ideal para quienes buscan realizar trekking o mountain bike. Foto: villapehuenia.org
Villa Pehuenia es un destino ideal para quienes buscan realizar trekking o mountain bike. Foto: villapehuenia.org

La gastronomía es otro de los grandes atractivos. Los restaurantes y establecimientos locales combinan sabores típicamente patagónicos con tradiciones regionales, donde destacan productos como la trucha, los frutos rojos y preparaciones elaboradas con piñones de araucaria.

Gracias a la combinación de montañas nevadas, lagos cristalinos, bosques milenarios y una atmósfera de aldea de montaña, Villa Pehuenia se consolidó como uno de los destinos más sorprendentes de la Patagonia y uno de los rincones argentinos que más recuerda a los paisajes de Suiza.

PatagoniaTurismoNeuquén
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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