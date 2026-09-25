Murió Marcos Franchi a los 75 años: de qué murió el histórico representante de Maradona y Riquelme

Fue una figura cercana a Diego Maradona y también trabajó con Juan Román Riquelme, Matías Almeyda y otras estrellas Foto: Instagram @maradona

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Marcos Franchi, uno de los representantes más reconocidos del ambiente deportivo. El empresario falleció el jueves 24 de septiembre de 2026, a los 75 años, después de permanecer internado durante sus últimos días en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

La noticia provocó una gran conmoción debido a la extensa trayectoria de Franchi y, especialmente, a su cercanía con Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme. Durante varias décadas, ocupó un lugar destacado detrás de escena y participó en decisiones importantes para las carreras de numerosos futbolistas.

De qué murió Marcos Franchi

Según la información conocida hasta el momento, Marcos Franchi atravesaba una enfermedad complicada y había sido internado en el Hospital Alemán. Sin embargo, su familia y su entorno no revelaron el diagnóstico concreto ni brindaron detalles médicos sobre la afección que provocó su fallecimiento.

Por ese motivo, no es posible determinar públicamente de qué enfermedad murió Marcos Franchi. Los primeros reportes señalaron que presentaba un cuadro delicado y que pasó sus últimos días hospitalizado, pero la causa clínica específica de su muerte no fue informada.

La noticia comenzó a circular durante la tarde del jueves y rápidamente generó numerosos mensajes de despedida. Uno de los más emotivos fue el de Matías Almeyda, quien recordó a Franchi como su primer representante y destacó que no solo se ocupó de su carrera profesional, sino que también lo aconsejó y acompañó como una persona cercana.

Quién era Marcos Franchi y cuál fue su relación con Diego Maradona

La historia profesional de Marcos Franchi quedó especialmente vinculada a Diego Armando Maradona. El empresario se convirtió en su representante a comienzos de la década de 1990, luego de haber trabajado junto a Guillermo Coppola, y ocupó un lugar central en el entorno del astro argentino durante una etapa compleja.

El reconocido empresario del fútbol argentino falleció mientras permanecía internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires Foto: Instagram @maradona

Franchi acompañó al capitán campeón del mundo durante la sanción por doping de 1991 y participó en las negociaciones que hicieron posible su llegada al Sevilla en 1992. También estuvo cerca del Diez durante su breve experiencia en Newell’s Old Boys, en 1993.

Otro de los momentos difíciles que compartieron ocurrió en el Mundial de Estados Unidos 1994. En aquella competencia, un nuevo control antidoping positivo dejó a Maradona afuera del torneo y marcó el final de su historia en las Copas del Mundo.

La relación profesional terminó tiempo después, cuando Maradona retomó su vínculo con Guillermo Coppola. No obstante, el nombre de Franchi quedó para siempre relacionado con algunos de los años más intensos de la carrera del Diez.

Su trabajo con Riquelme y otras figuras del fútbol

Después de su etapa junto a Maradona, Marcos Franchi continuó desarrollando una extensa carrera como representante. Entre los futbolistas a los que acompañó estuvieron Juan Román Riquelme, Matías Almeyda, Diego Placente, Bernardo Romeo, Diego Forlán y Diego Markic, entre otros.

Su relación profesional con Riquelme también lo ubicó en el centro de uno de los conflictos más recordados de la Selección argentina. En 2009, cuando el exenganche renunció al equipo nacional dirigido por Maradona, el entonces entrenador señaló públicamente a Franchi como una persona influyente en aquella determinación.

Además, el empresario compartió distintos proyectos profesionales con el abogado Daniel Bolotnicoff, otro hombre importante dentro del círculo de confianza de varias figuras del fútbol.

La despedida a Marcos Franchi y el recuerdo de Maradona

La cuenta oficial de Diego Maradona en Instagram se sumó a las muestras de dolor con una historia dedicada a Marcos Franchi. En la publicación lo recordaron por haber estado presente tanto en los mejores momentos como en las situaciones más difíciles.

La despedida en la cuenta oficial de Maradona Foto: Instagram @maradona

La muerte de Franchi dejó un profundo vacío dentro del ambiente futbolístico argentino. Aunque no se conoció públicamente la enfermedad específica que atravesaba, se informó que falleció a los 75 años después de permanecer internado por un cuadro delicado.

Su legado quedó unido a las carreras de algunos de los futbolistas más importantes de la Argentina y, principalmente, a una etapa inolvidable en la vida deportiva y personal de Diego Armando Maradona.