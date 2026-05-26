Grêmio vs MC Torque Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Grêmio vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena do Grêmio, ubicado en Porto Alegre.

¿Por dónde ver en vivo Grêmio vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Grêmio y MC Torque se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Grêmio vs. MC Torque, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Grêmio y MC Torque por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre.