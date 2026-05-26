Millonarios Vs O'Higgins Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Millonarios vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.

¿Por dónde ver en vivo Millonarios vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Millonarios y O'Higgins se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Millonarios vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Darío, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Millonarios y O'Higgins por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá.