Palestino Vs Dep. Riestra Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Palestino vs. Dep. Riestra, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Municipal de La Cisterna, ubicado en Santiago.

¿Por dónde ver en vivo Palestino vs. Dep. Riestra, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Palestino y Dep. Riestra se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Palestino vs. Dep. Riestra, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Espinoza Valles, Jordi Estanley, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Palestino y Dep. Riestra válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Municipal de La Cisterna de Santiago.