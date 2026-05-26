São Paulo Vs Boston River Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan São Paulo vs. Boston River, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 26/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Cicero Pompeu de Toledo, ubicado en San Pablo.

¿Por dónde ver en vivo São Paulo vs. Boston River, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre São Paulo y Boston River se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de São Paulo vs. Boston River, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Menéndez Laos, Augusto, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: São Paulo recibe a Boston River por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Cicero Pompeu de Toledo y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!