Defensa y Justicia vs. Aldosivi: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Defensa y Justicia vs Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Defensa y Justicia y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 21:45 en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026? El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 21:45hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en Florencio Varela.

¿Por dónde ver en vivo Defensa y Justicia vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026? El encuentro entre Defensa y Justicia y Aldosivi se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.