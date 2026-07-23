Defensa y Justicia vs. Aldosivi: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026?
El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 21:45hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en Florencio Varela.
¿Por dónde ver en vivo Defensa y Justicia vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026?
El encuentro entre Defensa y Justicia y Aldosivi se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Defensa y Justicia vs. Aldosivi, por Torneo Clausura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zamora, Daniel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.