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Defensa y Justicia vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Defensa y Justicia y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Defensa y Justicia vs Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026.
Defensa y Justicia vs Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Defensa y Justicia y Aldosivi válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Defensa y Justicia vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

Resumen estadístico del primer tiempo.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Defensa y Justicia y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Daniel Zamora.

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (1) Matías Borgogno
  • (29) Damián Fernández
  • (21) David Martínez
  • (8) César Pérez
  • (33) Lucas Souto
  • (19) David Barbona
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (40) Máximo Rodríguez
  • (15) Santiago Sosa Yung
  • (9) Leandro Fernández
  • (17) Agustín Hausch

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (6) Emiliano Amor
  • (2) Samuel Lucero
  • (16) Ayrton Portillo
  • (28) Valentín Loza
  • (3) Fernando Román Villalba
  • (23) Mateo Aguiar
  • (27) Domingo Blanco
  • (5) Julián López
  • (45) Thiago Martinez
  • (44) Jonás Cabrera
  • (43) Emiliano Cantero

Entrenador: Julio César Vaccari

Formación confirmada de Aldosivi

Titulares

  • (23) Ignacio Chicco
  • (17) Federico Laurelli
  • (28) Santiago Moya
  • (32) Joaquín Pombo
  • (33) Nicolás Zalazar
  • (19) Lucas Castro
  • (21) Matías Godoy
  • (4) Rodrigo González
  • (22) Alan Sosa
  • (9) Nicolás Cordero
  • (27) Tomás Fernández

Suplentes

  • (42) Lucas Acosta
  • (25) Néstor Breitenbruch
  • (14) Elías López
  • (2) Leonardo Sigali
  • (38) Mateo Vales
  • (8) Matías García
  • (5) Nicolás Linares
  • (18) Andrés Chávez
  • (16) Juan Dadín
  • (31) Augusto Fernández
  • (7) Natanael Guzmán
  • (11) Agustín Palavecino

Entrenador: Israel Damonte

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y Aldosivi?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Defensa y JusticiaAldosiviTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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