Defensa y Justicia vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Defensa y Justicia vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
Resumen estadístico del primer tiempo.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Defensa y Justicia y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Daniel Zamora.
Formación confirmada de Defensa y Justicia
Titulares
- (1) Matías Borgogno
- (29) Damián Fernández
- (21) David Martínez
- (8) César Pérez
- (33) Lucas Souto
- (19) David Barbona
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (40) Máximo Rodríguez
- (15) Santiago Sosa Yung
- (9) Leandro Fernández
- (17) Agustín Hausch
Suplentes
- (36) Lautaro Amadé
- (6) Emiliano Amor
- (2) Samuel Lucero
- (16) Ayrton Portillo
- (28) Valentín Loza
- (3) Fernando Román Villalba
- (23) Mateo Aguiar
- (27) Domingo Blanco
- (5) Julián López
- (45) Thiago Martinez
- (44) Jonás Cabrera
- (43) Emiliano Cantero
Entrenador: Julio César Vaccari
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (23) Ignacio Chicco
- (17) Federico Laurelli
- (28) Santiago Moya
- (32) Joaquín Pombo
- (33) Nicolás Zalazar
- (19) Lucas Castro
- (21) Matías Godoy
- (4) Rodrigo González
- (22) Alan Sosa
- (9) Nicolás Cordero
- (27) Tomás Fernández
Suplentes
- (42) Lucas Acosta
- (25) Néstor Breitenbruch
- (14) Elías López
- (2) Leonardo Sigali
- (38) Mateo Vales
- (8) Matías García
- (5) Nicolás Linares
- (18) Andrés Chávez
- (16) Juan Dadín
- (31) Augusto Fernández
- (7) Natanael Guzmán
- (11) Agustín Palavecino
Entrenador: Israel Damonte
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y Aldosivi?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Defensa y Justicia vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Defensa y Justicia y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.