comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Atlético Tucumán y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada del partido Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors por el Toreno Clausura 2026.
Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors por el Toreno Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Atlético Tucumán y Argentinos Juniors válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:15, cuando comiencen las acciones en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán.

Atlético TucumánArgentinos JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Defensa y Justicia vs. Independiente EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Defensa y Justicia vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Boca le ganó a River un Superclásico caliente con gol de Lautaro Di Lollo:Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados

    Boca le ganó a River un Superclásico caliente con gol de Lautaro Di Lollo: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

UTHGRA Córdoba celebró el Día de la Familia con cientos de asistentes, música en vivo y más de 70 premios

UTHGRA Córdoba celebró el Día de la Familia

Desde el jardín de infantes, las escuelas porteñas deberán enseñar a cuidar y proteger a los animales:los 5 ejes de la nueva ley

Elecciones Argentina 2027:consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Elecciones en EE.UU.:el Gobierno advierte que una derrota de Trump impacte en el riesgo país

Economía

El riesgo país superó los 800 puntos:caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el dólar

El riesgo país superó los 800 puntos: caen las acciones argentinas en Wall Street y sube el dólar

El Gobierno aumentó los subsidios a las líneas de colectivos del AMBA:cuánto costará el boleto

Aumento, bono y nuevas fechas:las tres noticias de ANSES para jubilados

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Historia

Lo fundaron en 1584, fue saqueado por piratas ingleses y terminó devastado en 1720 tras una inundación causada por El Niño:el convento de Perú ligado a los inicios del papa León XIV

Vista aérea del Convento de San Agustín, una ruina colonial del siglo XVI conocida por su arquitectura grecorromana y la devastación causada por las inundaciones.

Midterms 2026 en USA:qué se vota, a quién favorecen las encuestas, y qué está en juego para Donald Trump y la Argentina

La hora de la verdad para Donald Trump:entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso

Elecciones en Estados Unidos:las claves que pueden cambiar los últimos dos años del mandato de Donald Trump