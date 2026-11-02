Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Atlético Tucumán y Argentinos Juniors válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:15, cuando comiencen las acciones en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán.
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Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético Tucumán y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.