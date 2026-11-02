Elecciones Argentina 2027: consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Padrón electoral Foto: NA

La Cámara Nacional Electoral habilitó este lunes las consultas al padrón electoral provisorio, de cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2027. Podés realizar la consulta indicando número de DNI, género y distrito.

“Es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”, indica la CNE en un comunicado.

El objetivo de este listado provisorio, que estará disponible para consulta hasta el 30 de noviembre inclusive, es verificar la correcta inscripción de todos los ciudadanos en el Registro Nacional de Electores e iniciar los reclamos por errores u omisiones que puedan presentarse en el mismo.

Lo mismo aplica tanto a los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, como a aquellos electores que no deben figurar.

“Cabe aclarar que, en esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral”.

Cómo consultar el padrón provisorio, paso a paso

En el formulario aquí disponible, o ingresando a la web oficial del padrón electoral Completar el número de DNI Seleccionar el género Elegir el distrito Validar el código que ofrece la página

Cómo hacer reclamos ante la Cámara Electoral, paso a paso

Si los datos que figuran en el padrón provisorio no son correctos, se debe efectuar un reclamo en la web Reclamos CNE. En la misma página se puede hacer seguimiento de cada reclamo.

Allí, “podrá realizar reclamos al Registro Nacional de Electores, por errores u omisiones en su situación registral, y podrá asimismo consultar el estado del trámite de reclamos efectuados con anterioridad”, especifica la CNE.

Hacer clic en “Efectuar reclamo” Seleccionar el distrito correspondiente Acceder al formulario electrónico o descargar el formulario en papel Completar el formulario de reclamo Enviarlo

Qué se vota en las elecciones de Argentina 2027 y cuándo son

En 2027 Argentina acude nuevamente a las urna para elegir presidente y vicepresidente, y renovar parte del Congreso: 130 diputados y 24 senadores nacionales.

También se elegirán autoridades a nivel provincial: Jefe de Gobierno porteño y 21 gobernadores (Corrientes y Santiago del Estero lo hicieron en 2025); además de los intendentes y otras autoridades locales.

Según la legislación que indica que las elecciones deben celebrarse el cuarto domingo de octubre, en 2027 las elecciones serían el domingo 24 de octubre.