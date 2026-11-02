Desde el jardín de infantes, las escuelas porteñas deberán enseñar a cuidar y proteger a los animales: los 5 ejes de la nueva ley

La nueva Ley Compasión establece contenidos obligatorios sobre respeto, protección y bienestar de los animales desde el jardín de infantes. Foto: Unsplash.

El respeto por los animales pasará a formar parte de los contenidos educativos obligatorios en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó la denominada Ley Compasión, una iniciativa que busca enseñar desde la infancia la importancia de proteger a los seres vivos, prevenir el maltrato y promover una convivencia responsable.

La propuesta recibió 56 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, y contempla su aplicación tanto en instituciones públicas como privadas. Su alcance incluye los niveles inicial, primario, secundario y la formación docente.

La medida fue impulsada por Sintientes, una organización fundada por la actriz Liz Solari y presidida por Máximo Mazzocco. El proyecto, elaborado por Solari junto a Leonardo Barnabá, llegó al recinto de la mano del legislador Emmanuel Ferrario, del bloque Confianza y Desarrollo.

Las escuelas públicas y privadas deberán incorporar enseñanzas sobre tenencia responsable, prevención del maltrato y convivencia con los animales. Foto: Pixabay.

Qué deberán aprender los alumnos sobre el cuidado de los animales

La nueva legislación establece que el Ministerio de Educación porteño deberá definir los contenidos mínimos y adaptarlos a las distintas edades. Su incorporación será gradual y transversal, es decir, podrá integrarse en diferentes espacios curriculares.

La enseñanza se organizará alrededor de cinco ejes fundamentales:

Sintiencia animal: comprender que los animales son seres capaces de sentir y que merecen respeto y protección.

Cuidado responsable: aprender prácticas destinadas a garantizar su bienestar y preservar el ambiente.

Prevención del maltrato: reconocer situaciones de violencia o abandono y conocer cómo intervenir o denunciarlas.

Convivencia en espacios públicos: promover el uso de correas, la recolección de desechos y el respeto por otras personas.

Salud animal: incorporar conocimientos sobre vacunación, castración, atención veterinaria y acceso a servicios oficiales.

Además, la cartera educativa tendrá la responsabilidad de preparar materiales pedagógicos, capacitar a los docentes y revisar periódicamente los contenidos a partir de nuevos conocimientos científicos. La implementación efectiva dependerá de la promulgación y reglamentación de la norma.

La iniciativa busca fomentar la empatía y concientizar a los estudiantes sobre la importancia de proteger a los seres sintientes. Foto: Freepik

¿Por qué buscan enseñar bienestar animal desde la infancia?

Uno de los argumentos centrales de la Ley Compasión es que la educación sobre el trato hacia los animales puede contribuir a desarrollar empatía y responsabilidad desde los primeros años de vida.

Los impulsores de la iniciativa mencionaron investigaciones que identifican posibles asociaciones entre la crueldad hacia los animales durante la infancia y determinadas conductas violentas posteriores. Sin embargo, estas relaciones no significan que exista una consecuencia inevitable ni que la educación animal, por sí sola, prevenga el acoso escolar.

La intención de la propuesta es sumar herramientas educativas que favorezcan el respeto y la convivencia, tanto con los animales como entre las personas. “Ya aumentamos las penas contra el maltrato, aprobamos una política de castraciones masivas y, ahora, logramos establecer la obligatoriedad de la educación en compasión en todos los niveles educativos de la Ciudad”, afirmó Emmanuel Ferrario.

Sin embargo, la educación no fue el único asunto vinculado con el bienestar animal que avanzó durante la sesión legislativa. También se aprobó una ley impulsada por Ferrario para crear un servicio público de cremación de animales de compañía, que inicialmente funcionaría en el Cementerio de la Chacarita.

El sistema contempla cremaciones individuales y conjuntas, tarifas reguladas y la posibilidad de acceder gratuitamente al servicio para personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones rescatistas que reúnan los requisitos establecidos.

Además, funcionará mediante turnos, deberá respetar las exigencias sanitarias y ambientales y permitirá a las familias retirar las cenizas de sus mascotas. La iniciativa también prevé un espacio destinado al recuerdo y homenaje de los animales fallecidos.

El objetivo, según explicó el legislador, es ofrecer una alternativa de despedida digna que no dependa exclusivamente de los recursos económicos de cada familia.

Un cementerio público para animales y el desafío de implementar las leyes

La tercera norma aprobada, presentada por la legisladora Graciela Ocaña, también del bloque Confianza y Desarrollo, establece la creación de un cementerio público para animales de compañía en la Chacarita.

Además de la educación sobre bienestar animal, se aprobaron leyes para crear un crematorio y un cementerio públicos para animales de compañía en la Chacarita.

De esta manera, la Ciudad contará con un marco legal para desarrollar servicios vinculados con el fallecimiento de las mascotas, una situación que muchas familias afrontan sin alternativas públicas accesibles.

Sin embargo, la sanción de las leyes no significa que los nuevos servicios ya estén disponibles. Todavía deberán concretarse los pasos administrativos y operativos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Con estas tres iniciativas, la Ciudad de Buenos Aires incorpora nuevas obligaciones educativas y proyecta servicios públicos destinados a mejorar el bienestar animal y acompañar a las familias que conviven con mascotas.