Aumento, bono y nuevas fechas: las tres noticias de ANSES para jubilados

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Noviembre llega con importantes novedades para los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Durante el penúltimo mes del año se aplicará una actualización en los haberes, continuará el refuerzo económico y se modificará el cronograma de acreditaciones.

Con el aumento y el bono completo, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $514.158,46. Sin embargo, el importe final dependerá del haber de cada beneficiario.

Aumento para jubilados de ANSES: cuánto se cobra en noviembre

La primera noticia es la aplicación de un aumento del 1,93% sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización se calcula de acuerdo con la inflación informada dos meses antes.

Luego del incremento, la jubilación mínima quedará establecida en $444.158,46, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.988.765,82.

Los principales montos de noviembre serán:

Jubilación mínima: $444.158,46.

Jubilación máxima: $2.988.765,82.

PUAM: $355.326,77.

PNC por Invalidez o Vejez: $310.910,92.

Pensión para madres de siete hijos: $444.158,46.

Prestación Básica Universal: $203.182,22.

La actualización será acreditada automáticamente. Por lo tanto, los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional.

Bono de $70.000: quiénes lo reciben

La segunda novedad es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.

Quienes cobran un haber igual o inferior a la mínima recibirán el refuerzo completo. De esta manera, la jubilación mínima con bono llegará a $514.158,46.

ANSES cobros Foto: ANSES

Los montos totales serán los siguientes:

Jubilación mínima con bono: $514.158,46.

PUAM con bono: $425.326,77.

PNC por Invalidez o Vejez con bono: $380.910,92.

Pensión para madres de siete hijos con bono: $514.158,46.

Los titulares con haberes superiores a la mínima, pero inferiores a $514.158,46, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite.

Por ejemplo, una persona que percibe $480.000 obtendrá un complemento de $34.158,46. En cambio, quienes cobren $514.158,46 o más no accederán al refuerzo.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima

El calendario para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzará el miércoles 11 de noviembre:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

ANSES jubilados Foto: ANSES

El bono será depositado junto con la jubilación, por lo que no tendrá una fecha de pago independiente.

Fechas para jubilaciones superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo cobrarán durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

Los beneficiarios pueden consultar el monto, el recibo y la fecha exacta desde Mi ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.