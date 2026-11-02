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La hora de la verdad para Donald Trump: entre el desgaste político y la amenaza de perder el Congreso

Las elecciones legislativas de Estados Unidos pondrán a prueba el respaldo ciudadano al presidente Trump y podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso. Con la economía en el centro del debate y el Senado como principal campo de batalla, el resultado será clave para los últimos dos años de su mandato.

Sebastián Dumont, desde Washington
Por Sebastián Dumont, desde Washington
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Donald Trump ante un Congreso en jaque antes de las elecciones de medio término.
Donald Trump se enfrenta a unas elecciones de medio término complicadas para la representación republicana en el Congreso. Foto: Reuters / Xinhua / IA
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La elección de medio término en Estados Unidos define esencialmente cuál será la conformación del Congreso y a qué tipo de gobierno se enfrentará Donald Trump durante los últimos dos años de su segundo mandato. Hasta el momento, el mandatario ha contado con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sin embargo, las proyecciones iniciales anticipan un giro: la Cámara Baja quedaría bajo control del Partido Demócrata, trasladando la verdadera batalla al Senado.

La disputa institucional radica en la naturaleza de la renovación legislativa. Mientras este martes se eligen la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, el Senado renueva únicamente un tercio de sus bancas, con 35 senadores en juego. Es allí donde la contienda es más reñida, dado que el Partido Republicano ostenta una mayoría ajustada y requiere alcanzar los 51 senadores para mantener el control.

Los sondeos indican que el oficialismo podría resignar bancas históricas en estados habitualmente leales, con la atención puesta con particular detenimiento en distritos como Michigan, Alaska y, sobre todo, Texas.

En Michigan, no obstante, las últimas horas trajeron una noticia favorable para Trump tras la decisión de una destacada referente demócrata de respaldar al postulante republicano. Este quiebre desató una feroz disputa interna en el Partido Demócrata, cuyo candidato (de origen egipcio) ha sido vinculado directamente por Trump con el terrorismo islámico.

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Más allá de las disputas puntuales, lo que realmente se somete a plebiscito es el nivel de conformidad ciudadana con el rumbo de la administración.

La contienda se da en un escenario complejo donde la economía muestra crecimiento, pero los precios se resisten a descender. Entre ellos, el valor del combustible continúa siendo elevado, constituyendo un factor crítico para el humor social de los estadounidenses.

Aunque la historia marca que las elecciones legislativas suelen favorecer a la oposición frente a los oficialismos, el desenlace revelará la magnitud real del desgaste de Trump en aquellos distritos que lo acompañaron en 2024.

Un revés en ambas cámaras limitará severamente la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas legislativas, obligando al presidente a recurrir al poder de veto para bloquear proyectos adversos y marcando el pulso político rumbo a la sucesión presidencial de dentro de dos años.

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Sebastián Dumont, desde Washington
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