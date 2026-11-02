Elecciones en EE.UU.: el Gobierno advierte que una derrota de Trump impacte en el riesgo país

Encuentro en la Casa Blanca Foto: REUTERS

Las elecciones legislativas de Estados Unidos encendieron una señal de alerta en el Gobierno argentino. En los despachos oficiales siguen con atención cómo quedará conformado el Congreso norteamericano y, especialmente, cuál será la reacción de los mercados internacionales después de la votación.

La principal inquietud pasa por un posible debilitamiento político de Donald Trump, quien construyó una estrecha relación con Javier Milei. Un resultado desfavorable para el Partido Republicano no pondría en riesgo la continuidad del presidente estadounidense, pero podría reducir su margen de maniobra y aumentar los controles sobre las decisiones de la Casa Blanca.

Por qué las elecciones de Estados Unidos preocupan al Gobierno

En los comicios de medio término se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. El resultado determinará qué partido controlará cada cámara durante los próximos dos años.

Dentro del Gobierno argentino consideran que un cambio en el equilibrio legislativo estadounidense podría generar incertidumbre política y financiera. La preocupación no estaría relacionada con una ruptura inmediata de la alianza entre ambos países, sino con las consecuencias que una derrota republicana podría provocar en los mercados.

El presidente estadounidense Donald Trump. Foto: REUTERS

Los funcionarios monitorean especialmente el comportamiento de los bonos soberanos, las acciones argentinas y el riesgo país. Una mayor volatilidad internacional podría presionar sobre los activos locales, aunque la expectativa oficial es que cualquier reacción negativa sea transitoria.

La Argentina todavía necesita atraer inversiones, recuperar la confianza externa y mejorar sus condiciones de acceso al financiamiento. Por ese motivo, cada modificación del escenario político estadounidense es observada también por sus posibles efectos sobre la economía nacional.

El riesgo país concentra todas las miradas

Uno de los indicadores que más preocupa a la Casa Rosada es el riesgo país, ya que refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad argentina para cumplir con sus compromisos financieros.

Un revés electoral de Trump no provocaría automáticamente un aumento del índice. Sin embargo, la combinación entre incertidumbre política, movimientos internacionales de capitales y una mayor cautela de los inversores podría perjudicar momentáneamente a los títulos argentinos.

El Gobierno confía en que el vínculo estratégico construido con Estados Unidos tiene bases suficientes para atravesar una eventual modificación del mapa legislativo. La relación incluye contactos diplomáticos, negociaciones comerciales y conversaciones sobre proyectos de inversión de compañías estadounidenses en la Argentina.

La alianza entre Milei y Trump seguiría firme

La evaluación predominante dentro del Poder Ejecutivo es que un cambio de mayorías en el Congreso no rompería la relación entre Javier Milei y Donald Trump.

Trump conservaría el control del Ejecutivo y sus principales funcionarios continuarían funcionando como interlocutores del Gobierno argentino. No obstante, una oposición fortalecida podría limitar algunas iniciativas de la Casa Blanca, exigir documentación e impulsar investigaciones sobre decisiones tomadas por la administración republicana.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

Ese escenario podría adquirir relevancia frente a eventuales mecanismos de cooperación económica o asistencia financiera para la Argentina. Por ahora, el Gobierno no planea modificar su estrategia diplomática y sostiene que la prioridad será conservar abiertos los canales con Washington.

Qué podría pasar después de la votación

El primer impacto del resultado electoral podría observarse en los mercados. Los inversores analizarán tanto el desempeño del Partido Republicano como la capacidad de Trump para mantener su agenda económica y sus acuerdos internacionales.

La postura oficial combina prudencia financiera y confianza política. En la Casa Rosada admiten que podrían registrarse jornadas de tensión, aunque apuestan a que el entendimiento con Washington continuará más allá de la nueva composición del Congreso.

El desafío será impedir que la incertidumbre externa afecte la estabilidad local. Por eso, el Gobierno seguirá de cerca el recuento y la reacción de los mercados, consciente de que una elección celebrada en Estados Unidos puede generar consecuencias directas sobre la economía argentina.