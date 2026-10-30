Colectivos: el Gobierno aumentará los subsidios y definió qué pasará con el boleto en el AMBA

La línea 28 cambia su recorrido y llegará hasta Aeroparque Foto: X

El Gobierno nacional resolvió incrementar los subsidios que reciben las empresas de colectivos bajo jurisdicción nacional. La medida busca impedir que la suba de los costos del sistema se traslade de manera inmediata al precio abonado por millones de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión se conoció después de una reunión entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias. Las compañías reclamaban una actualización de los ingresos reconocidos por el Estado, además de una respuesta frente a obligaciones pendientes y mayores gastos vinculados con salarios, combustible y mantenimiento.

Como parte del acuerdo, la Nación se comprometió a actualizar mensualmente la estructura de costos entre octubre y enero. Durante ese período, las diferencias serán cubiertas con aportes estatales, sin modificar el cuadro tarifario de los servicios nacionales.

Cuánto costará el boleto de los colectivos nacionales

El boleto mínimo de las líneas nacionales continuará en $742,81 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Los valores aumentan de acuerdo con la distancia recorrida y son más altos para los pasajeros que utilizan una tarjeta sin registrar.

El Ejecutivo reforzará las compensaciones destinadas a las empresas de transporte Foto: NA (Martín Zabala)

La medida comprende a 104 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense. El refuerzo de las compensaciones tiene dos objetivos: sostener el precio actual del pasaje y garantizar la continuidad de los servicios.

Por qué aumentarán los subsidios al transporte

Las empresas sostienen que la recaudación obtenida por la venta de boletos y las compensaciones vigentes no alcanza para cubrir todos los costos de funcionamiento. Entre los principales gastos aparecen los salarios del personal, el combustible, los repuestos y el mantenimiento de las unidades.

Ante la falta de una actualización, algunas compañías habían advertido que podrían reducir las frecuencias, especialmente durante la noche. El Gobierno busca evitar recortes que generen demoras, dificultades para viajar o una menor disponibilidad de unidades en circulación.

La decisión permitirá mantener sin cambios la tarifa de las líneas nacionales Foto: NA

El costo técnico del boleto resulta considerablemente superior al monto pagado por los usuarios. La diferencia se cubre mediante subsidios públicos, un mecanismo que permite moderar el impacto de los aumentos sobre el bolsillo de quienes utilizan el transporte todos los días.

Qué pasará con la deuda que reclaman las empresas

Otro eje de la negociación es una deuda de $40.000 millones reclamada por las cámaras del sector. La propuesta oficial consiste en regularizarla mediante un esquema de tres pagos, mientras que los empresarios pretenden recibir la totalidad de los fondos en una sola transferencia.

El plan se complementará con revisiones mensuales de los costos y mayores compensaciones. De esta manera, las autoridades intentan ordenar los pagos pendientes sin trasladar automáticamente cada incremento operativo al boleto.

El precio no será igual en todas las líneas del AMBA

La decisión nacional no significa que todos los colectivos del AMBA mantendrán la misma tarifa. Los pasajeros deberán identificar la jurisdicción de la línea utilizada, ya que los servicios nacionales, porteños y bonaerenses tienen cuadros tarifarios distintos.

Desde el 1° de noviembre, el boleto mínimo de las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires será de $956,37, después de una actualización del 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa inicial alcanzará los $1.276,08, tras un ajuste del 5,02%.

En cambio, los colectivos nacionales que ingresan o salen de la Ciudad conservarán el mínimo de $742,81. Así, podrán existir diferencias importantes entre servicios que recorren zonas cercanas, pero dependen de administraciones distintas.

Antes de viajar, será clave verificar si la línea pertenece a la Nación, la Ciudad o la Provincia. La jurisdicción determinará cuánto pagará cada pasajero, incluso cuando los recorridos formen parte de una misma región metropolitana.

Para los usuarios, la principal recomendación es consultar el valor vigente antes de cargar la SUBE o iniciar el viaje. También conviene revisar la numeración y jurisdicción del servicio, porque dos recorridos similares pueden tener precios diferentes según la autoridad que los regula.