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Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

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Pelota del Superclásico y camiseta de Leandro Paredes.
Todo listo para el Boca-River. Foto: Captura X @BocaJrsOficial
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Boca Juniors choca ante River Plate, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Alberto J. Armando ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.

Boca JuniorsRiver PlateTorneo ClausuraFútbol
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