Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Boca Juniors choca ante River Plate, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Alberto J. Armando ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.
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River prepara 3 cambios para enfrentar a Boca:el juvenil 19 años que podría jugar el Superclásico
Leonardo Ponzio prepara el equipo para visitar La Bombonera este domingo desde las 15. El DT realizaría dos modificaciones en la defensa y una en el mediocampo, con una sorpresa desde el arranque.
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Boca Juniors vs. River Plate:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.