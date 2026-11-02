ANSES confirmó las fechas de noviembre: cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados. En los próximos días será el turno de los beneficiarios cuyos documentos terminen en 6, 7, 8 y 9.

Para conocer la fecha exacta de acreditación, no alcanza con revisar el último número del DNI. Los titulares también deben comprobar si cobran un haber igual o inferior a la jubilación mínima o si reciben una prestación superior, ya que cada grupo tiene un cronograma diferente.

Cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Los jubilados y pensionados que reciben haberes que no superan el monto mínimo cobrarán durante la tercera semana de noviembre. El calendario queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

El dinero será depositado automáticamente en la cuenta bancaria vinculada con la prestación. Por ese motivo, los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional para recibir el pago correspondiente.

Además, no es obligatorio retirar el dinero el mismo día de la acreditación. El monto permanecerá disponible en la cuenta y podrá utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias, pagos electrónicos o extracciones en cajeros automáticos.

ANSES: cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Las fechas son diferentes para los jubilados y pensionados que reciben haberes superiores al monto mínimo. En estos casos, los pagos para los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 se realizarán durante los últimos días hábiles del mes:

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

De esta manera, una persona con DNI finalizado en 7 cobrará el miércoles 18 de noviembre si percibe un haber mínimo. En cambio, si su jubilación supera ese límite, recibirá el depósito el viernes 27 de noviembre.

Por su parte, los beneficiarios con documentos terminados en 8 o 9 que cobren más de la mínima tendrán acreditado el dinero el lunes 30 de noviembre.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

Las jubilaciones y pensiones de noviembre incluyen una actualización mensual calculada según la variación de los precios registrada dos meses antes. El incremento se aplica automáticamente, por lo que los titulares no necesitan solicitarlo.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Los beneficiarios de menores ingresos también pueden recibir un bono previsional, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. El refuerzo completo corresponde habitualmente a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que los titulares con ingresos superiores pueden acceder a un monto proporcional hasta alcanzar el límite dispuesto.

Para comprobar cuánto se depositó, es recomendable revisar el recibo de haberes, donde aparecen el monto básico, el aumento mensual, los descuentos aplicados y, cuando corresponda, el bono extraordinario.

Cómo consultar la fecha de cobro en mi ANSES

Cada beneficiario puede verificar su fecha y lugar de pago desde la página oficial o la aplicación mi ANSES. Para ingresar, deberá contar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, tendrá que seleccionar la opción “Cobros” y luego presionar “Consultar fecha y lugar de cobro”. El sistema mostrará el día asignado, la entidad bancaria y la sucursal correspondiente.

En resumen, quienes cobran la mínima y tienen DNI terminado en 6, 7, 8 o 9 recibirán el pago entre el 17 y el 20 de noviembre. Quienes perciben haberes superiores cobrarán el 27 o el 30 de noviembre, dependiendo de la finalización de su documento.