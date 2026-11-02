comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

ANSES confirmó las fechas de noviembre: cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

La ANSES continúa con el pago de las jubilaciones y pensiones de noviembre. Las fechas cambian según la terminación del DNI y el monto del haber mensual.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Oficinas ANSES
Oficinas ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados. En los próximos días será el turno de los beneficiarios cuyos documentos terminen en 6, 7, 8 y 9.

Para conocer la fecha exacta de acreditación, no alcanza con revisar el último número del DNI. Los titulares también deben comprobar si cobran un haber igual o inferior a la jubilación mínima o si reciben una prestación superior, ya que cada grupo tiene un cronograma diferente.

Cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Los jubilados y pensionados que reciben haberes que no superan el monto mínimo cobrarán durante la tercera semana de noviembre. El calendario queda organizado de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

El dinero será depositado automáticamente en la cuenta bancaria vinculada con la prestación. Por ese motivo, los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional para recibir el pago correspondiente.

Contenido Recomendado

Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

Jubilados bono

ANSES:atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

Oficinas de ANSES

Además, no es obligatorio retirar el dinero el mismo día de la acreditación. El monto permanecerá disponible en la cuenta y podrá utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias, pagos electrónicos o extracciones en cajeros automáticos.

ANSES: cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Las fechas son diferentes para los jubilados y pensionados que reciben haberes superiores al monto mínimo. En estos casos, los pagos para los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 se realizarán durante los últimos días hábiles del mes:

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.
Oficinas de ANSES
Trámites en ANSES Foto: ANSES

De esta manera, una persona con DNI finalizado en 7 cobrará el miércoles 18 de noviembre si percibe un haber mínimo. En cambio, si su jubilación supera ese límite, recibirá el depósito el viernes 27 de noviembre.

Por su parte, los beneficiarios con documentos terminados en 8 o 9 que cobren más de la mínima tendrán acreditado el dinero el lunes 30 de noviembre.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

Las jubilaciones y pensiones de noviembre incluyen una actualización mensual calculada según la variación de los precios registrada dos meses antes. El incremento se aplica automáticamente, por lo que los titulares no necesitan solicitarlo.

ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

Los beneficiarios de menores ingresos también pueden recibir un bono previsional, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. El refuerzo completo corresponde habitualmente a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que los titulares con ingresos superiores pueden acceder a un monto proporcional hasta alcanzar el límite dispuesto.

Para comprobar cuánto se depositó, es recomendable revisar el recibo de haberes, donde aparecen el monto básico, el aumento mensual, los descuentos aplicados y, cuando corresponda, el bono extraordinario.

Cómo consultar la fecha de cobro en mi ANSES

Cada beneficiario puede verificar su fecha y lugar de pago desde la página oficial o la aplicación mi ANSES. Para ingresar, deberá contar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, tendrá que seleccionar la opción “Cobros” y luego presionar “Consultar fecha y lugar de cobro”. El sistema mostrará el día asignado, la entidad bancaria y la sucursal correspondiente.

En resumen, quienes cobran la mínima y tienen DNI terminado en 6, 7, 8 o 9 recibirán el pago entre el 17 y el 20 de noviembre. Quienes perciben haberes superiores cobrarán el 27 o el 30 de noviembre, dependiendo de la finalización de su documento.

ANSESNoviembreCalendario
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

    ANSES cambió el calendario de noviembre: cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

  2. Calendario ANSES de noviembre:las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

    Calendario ANSES de noviembre: las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

  3. Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

    Plazo fijo: cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

  4. ANSES:atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

    ANSES: atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

  5. Empleados de comercio:con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría

    Empleados de comercio: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027:“¿Por qué no?”

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027: “¿Por qué no?”

Papa León XIV en Argentina:el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

Presupuesto 2027:el Gobierno acelera las negociaciones, pero sus aliados ponen condiciones para acompañarlo

Elecciones en Bariloche:la alianza de Walter Cortés y Alberto Weretilneck se impone los comicios a Convencionales

Economía

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

ANSES confirmó las fechas de noviembre: cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

ANSES:atención jubilados y titulares de AUH, qué ocurre con los pagos del 2 al 6 de noviembre

Internacionales

“¡Se nos acaba el tiempo!”:el desesperado pedido de auxilio de los pilotos del Learjet antes de estrellarse en Florida

Un Learjet 60, que se cree que transportaba a nueve personas, se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach.

Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil:“Esto no es democracia”

Videos impresionantes:un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio

Midterms en USA:Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso