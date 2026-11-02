Midterms 2026 en USA: qué se vota, a quién favorecen las encuestas, y qué está en juego para Donald Trump y la Argentina

Las elecciones de medio término de Estados Unidos (midterms 2026) se celebrarán este martes 3 de noviembre. Foto: REUTERS

Las elecciones de medio término de Estados Unidos (midterms 2026) se celebrarán este martes 3 de noviembre, cuando los estadounidenses definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump. Los republicanos buscarán conservar sus mayorías frente a los demócratas, que llegan con ventaja en las encuestas nacionales.

Midterms 2026: qué se elige, cuándo son y cómo funciona el Congreso

Cuándo son las midterms 2026 en Estados Unidos y cuándo se conocerán los resultados

Los comicios serán el martes 3 de noviembre de 2026. Los primeros resultados se conocerán durante la noche electoral (medianoche de Argentina), aunque las cifras oficiales pueden tardar días o semanas en confirmarse.

Qué se vota en las elecciones de medio término de EE.UU.

Se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado: 33 correspondientes a elecciones regulares y dos a comicios especiales. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados y otras autoridades locales.

¿Qué diferencia hay entre las elecciones presidenciales y las midterms?

En las presidenciales, cada cuatro años se elige al presidente y al vicepresidente, además de renovar parte del Congreso. Las midterms se celebran a mitad del mandato presidencial y permiten modificar el equilibrio de poder legislativo.

Cuánto se necesita para tener mayoría en cada cámara

La Cámara de Representantes requiere 218 de sus 435 bancas para alcanzar una mayoría absoluta. En el Senado, compuesto por 100 miembros, se necesitan 51 escaños, aunque un empate de 50 a 50 puede resolverse mediante el voto del vicepresidente.

Cómo se cuentan los votos y por qué pueden demorarse los resultados de las midterms

El escrutinio incluye los sufragios presenciales, anticipados y por correo. Los plazos dependen de las normas de cada estado y pueden extenderse cuando las diferencias entre candidatos son estrechas.

Cuándo asumirán los nuevos congresistas y cuánto duran sus mandatos

El nuevo Congreso comenzará su período el 3 de enero de 2027. Los representantes tendrán mandatos de dos años y los senadores elegidos para períodos regulares, de seis años.

Encuestas de las midterms 2026: estados decisivos, candidatos y principales preocupaciones

Midterms 2026: cómo vienen las encuestas

Los demócratas llegan con ventaja. Según el promedio de RealClearPolling actualizado al 30 de octubre, obtienen un 51,8% de intención de voto frente al 43,3% de los republicanos, una diferencia de 8,5 puntos.

La encuesta de Reuters/Ipsos del 26 de octubre también registró una ventaja demócrata de nueve puntos entre votantes probables. Sin embargo, la distribución territorial del voto mantiene abierta la disputa por el Senado.

Estados Unidos celebra las midterms el martes 3 de noviembre. Foto: REUTERS

Qué estados pueden definir las elecciones de medio término en Estados Unidos

Maine, Carolina del Norte, Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Michigan y Kansas concentran algunas de las principales disputas por el Senado. Los resultados de estas contiendas serán determinantes para establecer si los demócratas consiguen revertir la mayoría republicana.

Cuáles son los principales candidatos de las midterms 2026

Entre los enfrentamientos destacados aparecen Susan Collins y Troy Jackson en Maine; Sherrod Brown y Jon Husted en Ohio; James Talarico y Ken Paxton en Texas; y Roy Cooper y Michael Whatley en Carolina del Norte.

También sobresale la competencia entre Mary Peltola y Dan Sullivan en Alaska, además de Abdul El-Sayed y Mike Rogers en Michigan.

Qué temas preocupan a los estadounidenses antes de las elecciones de medio término

La economía ocupa el primer lugar. Según una investigación de Pew Research Center, el 84% de los votantes registrados considera que la situación económica es muy importante para su decisión electoral.

El costo de vida, la salud, la inmigración, la deuda estudiantil y el futuro de la democracia también forman parte de las principales preocupaciones.

Qué se juega Donald Trump en las midterms 2026 y cómo puede cambiar el poder en Estados Unidos

Qué se juega Donald Trump en las elecciones legislativas de 2026

El presidente enfrenta una elección que determinará su margen de acción durante los últimos dos años de mandato. Según Reuters/Ipsos, su aprobación se ubicaba en el 32% a fines de octubre, mientras los republicanos intentan conservar ambas cámaras.

Qué pasa si los demócratas ganan la Cámara de Representantes o el Senado

Una victoria demócrata en la Cámara permitiría impulsar investigaciones sobre el Gobierno y ejercer mayor control sobre el presupuesto. Si también conquistaran el Senado, podrían bloquear nombramientos judiciales y de funcionarios propuestos por Trump.

Qué pasa si los republicanos mantienen el control del Congreso

El oficialismo conservaría mayor capacidad para impulsar su agenda legislativa y aprobar nombramientos. Sin embargo, las mayorías ajustadas podrían seguir obligándolo a negociar determinados proyectos.

Cómo pueden impactar los resultados de las midterms en Argentina y la economía mundial

El resultado podría influir en las políticas comerciales, los aranceles y las negociaciones presupuestarias estadounidenses, con posibles efectos sobre los mercados internacionales.

Para Argentina, las principales variables a observar serán las decisiones económicas de Washington y su impacto sobre los vínculos comerciales y financieros. Un cambio de mayoría legislativa no implica modificaciones automáticas en la relación bilateral.