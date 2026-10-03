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Tras el escándalo, Burkina Faso llegó a la Argentina para el amistoso contra la Selección: a qué hora y por donde ver el partido en vivo

La delegación africana aterrizó en Buenos Aires con pocas horas de margen y un plantel modificado por las bajas de varios jugadores. El equipo de Lionel Scaloni buscará prolongar su buen momento este sábado en el Monumental.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La selección de Burkina Faso llegó a la Argentina.
La selección de Burkina Faso llegó a la Argentina. Foto: Facebook Fédération Burkinabè de Football
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Luego de una accidentada travesía y numerosas dudas sobre su presencia, Burkina Faso llegó a la Argentina para disputar el amistoso internacional frente a la Selección. El encuentro se jugará este sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental.

La delegación africana aterrizó en Buenos Aires con escaso margen para recuperarse del viaje y preparar el partido. El arribo puso fin a varias horas de incertidumbre, luego de que una falla técnica en el avión obligara a cancelar el vuelo chárter que debía trasladar inicialmente al plantel desde Casablanca, en Marruecos.

El inconveniente derivó en un verdadero conflicto interno. Frente a las modificaciones del itinerario y al desgaste acumulado, varios de los futbolistas convocados originalmente decidieron no realizar el viaje. Es por ello que la Federación de Burkina Faso debió reorganizar la nómina de urgencia e incorporar integrantes del seleccionado Sub 23 para completar la delegación que finalmente viajó a Buenos Aires.

Qué pasó con Burkina Faso antes del amistoso contra Argentina

El vuelo original de Burkina Faso estaba previsto para el miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, los controles técnicos detectaron una falla en la aeronave y la empresa operadora resolvió cancelar tanto el servicio como el contrato. La organización comenzó entonces una carrera contrarreloj para conseguir un nuevo avión y garantizar la disputa del encuentro.

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La selección de Burkina Faso
La selección de Burkina Faso llegó a la Argentina. Foto: Facebook Fédération Burkinabè de Football

La demora provocó que algunos jugadores se negaran a viajar por el cansancio y la cantidad de horas que implicaba el nuevo traslado. Ante esa situación, las autoridades deportivas del país africano recurrieron a futbolistas juveniles que tuvieron que desplazarse hasta Casablanca para sumarse a los integrantes del plantel que permanecían allí.

De esta manera, Burkina Faso llegó a la Argentina con una delegación diferente de la planificada inicialmente y con mayoría de jugadores jóvenes. Por ejemplo, Cheick Bebel Doumbia es uno de los pocos integrantes del seleccionado mayor que permanece en la nómina reformulada.

Pese a la polémica y a las versiones que pusieron en duda la realización del amistoso, el partido se mantuvo dentro de la programación. El conjunto africano tendrá apenas unas horas para descansar, trasladarse y ultimar detalles antes de salir al campo de juego del Monumental.

A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso

La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre de 2026, desde las 21, en el estadio Monumental de Núñez. Será el segundo compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante esta fecha FIFA.

El árbitro principal será el chileno José Cabero, acompañado por sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas como asistentes.

"Asado y vino para todo el pueblo argentino" dice la bandera de la hinchada de la Selección durante Argentina-Bolivia en Córdoba.
Argentina enfrentará a Burkina Faso. Foto: REUTERS

Por dónde ver en vivo Argentina vs. Burkina Faso

El amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso podrá verse en vivo por televisión a través de TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro) y Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).

  • Partido: Argentina vs. Burkina Faso
  • Fecha: sábado 3 de octubre de 2026
  • Horario: 21
  • Estadio: Monumental
  • TV: TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: José Cabero

Cómo llega la Selección Argentina al amistoso

La Selección Argentina llega entonada luego de golear 4 a 0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López marcaron los goles del equipo de Lionel Scaloni, que combinó futbolistas experimentados con varias caras nuevas.

El entrenador aprovechará este segundo amistoso para continuar evaluando alternativas y darle rodaje a quienes buscan consolidarse en el seleccionado. En principio, mantendría la base utilizada en Córdoba, aunque analiza variantes en el lateral izquierdo y en el sector ofensivo del mediocampo.

Román Vega y Facundo Medina compiten por un lugar en la defensa, mientras que Gianluca Prestianni y Matías Soulé aparecen como opciones para acompañar la construcción ofensiva. Nicolás Paz conservaría su puesto después de su buen rendimiento, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez volverían a integrar la dupla de ataque.

Las posibles formaciones de Argentina y Burkina Faso

Aunque los entrenadores todavía no confirmaron los equipos, estas son las alineaciones probables para el amistoso:

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. La formación debe considerarse tentativa debido a los cambios de último momento en la delegación y la incorporación de jugadores juveniles.

Cómo llega Burkina Faso al partido

Antes de la caótica preparación del viaje, Burkina Faso había disputado dos encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. Primero empató 1 a 1 contra Benín (próximo rival de Argentina) y luego derrotó por 1 a 0 a República Centroafricana como visitante.

Sin embargo, el seleccionado africano afrontará el amistoso en condiciones poco habituales. La demora del vuelo, el cansancio acumulado, la ausencia de varias figuras y la incorporación de juveniles obligarán al cuerpo técnico a improvisar un equipo con escaso tiempo de preparación.

Selección ArgentinaBurkina FasoAmistoso internacional FIFANP2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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