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Protestas contra Pedro Sánchez en España: más de 50 ciudades marchan y reclaman una huelga general

Las protestas se realizan este sábado 3 de octubre, un día después de que PP, Vox y Junts rechazaran los decretos de vivienda de Pedro Sánchez. Madrid concentra la movilización, mientras el Sindicato de Inquilinas reclama una huelga general y el Gobierno analiza su escenario político.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevas protestas contra Pedro Sánchez.
Nuevas protestas contra Pedro Sánchez. Foto: REUTERS
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Más de 50 ciudades españolas son escenario este sábado 3 de octubre de manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas y distintos colectivos sociales. Las protestas se producen un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras crece el reclamo de una huelga general y el Ejecutivo analiza su escenario político.

Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid.
Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid. Foto: REUTERS

El Congreso rechazó los decretos de vivienda

La movilización llega después de una jornada parlamentaria en la que los dos reales decretos promovidos por el Gobierno no consiguieron el respaldo necesario para continuar vigentes. PP, Vox y Junts votaron en contra de las iniciativas, mientras otras formaciones también rechazaron uno de los textos.

Las medidas habían sido impulsadas en medio de la creciente preocupación por el acceso a la vivienda, los alquileres y los desahucios. Entre las disposiciones contempladas figuraban mecanismos de protección para inquilinos vulnerables y una extensión de determinadas medidas vinculadas a los alquileres.

Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid.
Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid. Foto: REUTERS

El rechazo parlamentario abrió además un nuevo escenario político para Pedro Sánchez. Fuentes citadas por medios españoles señalaron que el presidente analiza la posibilidad de adelantar las elecciones generales, aunque desde Moncloa indicaron que actualmente esa posibilidad no constituye una decisión tomada.

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Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid.
Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid. Foto: REUTERS

Madrid es el epicentro de las protestas

En Madrid, cuatro columnas de manifestantes comenzaron a concentrarse desde las 12:00 en distintos puntos de la ciudad para avanzar hacia Cibeles, donde confluyeron en una movilización conjunta. Los recorridos partieron desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar.

La protesta también está vinculada con la acampada instalada en la Puerta del Sol, que comenzó tras el desahucio de una mujer de 87 años y que lleva una semana instalada en el centro de la capital. El movimiento anunció una reducción de su presencia permanente en Sol para trasladar parte de la actividad a los barrios, aunque también analiza ampliar el asentamiento hacia Callao.

Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid.
Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid. Foto: REUTERS

Reclaman una huelga general por la crisis habitacional

Uno de los principales reclamos que tomó fuerza durante las últimas jornadas es la convocatoria de una huelga general. El Sindicato de Inquilinas sostiene que la movilización debe trasladarse también a los centros de trabajo, mientras que organizaciones sindicales analizan distintas alternativas.

Durante las manifestaciones de este sábado, las consignas estuvieron centradas en la reducción de los alquileres, el acceso a una vivienda y el rechazo a la especulación inmobiliaria. En Madrid, los manifestantes también reclamaron que la cuestión habitacional ocupe un lugar central en la agenda política.

Las protestas se extienden por toda España

Además de Madrid, las movilizaciones alcanzan ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Vigo, Málaga, Valladolid, Alicante, Granada, Santander y Santiago de Compostela, entre otras.

Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid.
Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid. Foto: REUTERS

En Valencia, por ejemplo, miles de personas participaron de una marcha que también puso el foco en la especulación inmobiliaria y terminó frente al Palau de Les Arts.

Así, la crisis habitacional vuelve a ocupar el centro del debate público español, mientras el Gobierno enfrenta dificultades parlamentarias y los colectivos de inquilinos preparan nuevas acciones de protesta.

Pedro Sánchez (España)ProtestasEspañaNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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