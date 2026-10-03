Defensa y Justicia vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Defensa y Justicia vs San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Defensa y Justicia y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.
Formación confirmada de Defensa y Justicia
Titulares
- (1) Matías Borgogno
- (29) Damián Fernández
- (21) David Martínez
- (28) Valentín Loza
- (3) Fernando Román Villalba
- (19) David Barbona
- (22) Maximiliano Porcel
- (15) Santiago Sosa Yung
- (9) Leandro Fernández
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (26) Jeremías Lucco
Suplentes
- (36) Lautaro Amadé
- (6) Ezequiel Burdin
- (30) Demián Domínguez
- (16) Ayrton Portillo
- (32) Nazareno Roselli
- (27) Domingo Blanco
- (5) Julián López
- (45) Thiago Martinez
- (20) Nicolás Palavecino
- (7) Tomás Pérez
- (17) Agustín Hausch
- (11) Tiziano Perrotta
Entrenador: Julio César Vaccari
Formación confirmada de San Lorenzo
Titulares
- (25) José Devecchi
- (2) Danilo Arboleda
- (35) Alejo Cordoba
- (16) Guzmán Corujo
- (15) Mauricio Cardillo
- (6) Mathías De Ritis
- (38) Facundo Farías
- (24) Nicolás Tripichio
- (29) Rodrigo Auzmendi
- (9) Alexis Cuello
- (11) Matías Reali
Suplentes
- (20) Facundo Altamirano
- (19) Emiliano Amor
- (32) Ezequiel Herrera
- (42) Franco Lorenzón
- (3) Teo Rodríguez Pagano
- (62) Gonzalo Alassia
- (10) Facundo Gulli
- (5) Ignacio Perruzzi
- (21) Gustavo Del Prete
- (18) Diego Herazo
- (14) Agustín Ladstatter
- (44) Alan Salas
Entrenador: Rubén Insúa
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y San Lorenzo?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a San Lorenzo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Defensa y Justicia vs. San Lorenzo:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Defensa y Justicia y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.