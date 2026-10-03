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Defensa y Justicia vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Defensa y Justicia y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Defensa y Justicia vs San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia vs San Lorenzo por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Defensa y Justicia y San Lorenzo por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:45 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Defensa y Justicia vs San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Defensa y Justicia y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (1) Matías Borgogno
  • (29) Damián Fernández
  • (21) David Martínez
  • (28) Valentín Loza
  • (3) Fernando Román Villalba
  • (19) David Barbona
  • (22) Maximiliano Porcel
  • (15) Santiago Sosa Yung
  • (9) Leandro Fernández
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (26) Jeremías Lucco

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (6) Ezequiel Burdin
  • (30) Demián Domínguez
  • (16) Ayrton Portillo
  • (32) Nazareno Roselli
  • (27) Domingo Blanco
  • (5) Julián López
  • (45) Thiago Martinez
  • (20) Nicolás Palavecino
  • (7) Tomás Pérez
  • (17) Agustín Hausch
  • (11) Tiziano Perrotta

Entrenador: Julio César Vaccari

Formación confirmada de San Lorenzo

Titulares

  • (25) José Devecchi
  • (2) Danilo Arboleda
  • (35) Alejo Cordoba
  • (16) Guzmán Corujo
  • (15) Mauricio Cardillo
  • (6) Mathías De Ritis
  • (38) Facundo Farías
  • (24) Nicolás Tripichio
  • (29) Rodrigo Auzmendi
  • (9) Alexis Cuello
  • (11) Matías Reali

Suplentes

  • (20) Facundo Altamirano
  • (19) Emiliano Amor
  • (32) Ezequiel Herrera
  • (42) Franco Lorenzón
  • (3) Teo Rodríguez Pagano
  • (62) Gonzalo Alassia
  • (10) Facundo Gulli
  • (5) Ignacio Perruzzi
  • (21) Gustavo Del Prete
  • (18) Diego Herazo
  • (14) Agustín Ladstatter
  • (44) Alan Salas

Entrenador: Rubén Insúa

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y San Lorenzo?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a San Lorenzo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Defensa y JusticiaSan LorenzoTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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