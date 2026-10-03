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Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal y cómo avanza la investigación

La mujer de 50 años condenada por asesinar a su compañera de escuela Colleen Slemmer en 1995 se encuentra internada en Nashville y su caso desató un alboroto judicial en Estados Unidos.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Caso Christa Pike: escándalo en Estados Unidos tras sobrevivir a la inyección letal.
Caso Christa Pike: escándalo en Estados Unidos tras sobrevivir a la inyección letal. Foto: Reuters
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Christa Pike fue condenada a la pena de muerte el 22 de marzo de 1996 tras ser considerada culpable del asesinato en primer grado de su compañera de escuela Colleen Slemmer ocurrido el 12 de enero de 1995. Permaneció en prisión más de 30 años y este miércoles 30 de septiembre se había autorizado su ejecución pautada para las 10 de la mañana en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend de Estados Unidos.

No obstante, una llamada de último minuto por parte de un Tribunal Federal cambió los planes por completo y exigió que el procedimiento se frenara de inmediato. La razón que dieron los magistrados iba en sintonía con lo que pedían los defensores de Pike: que se tuvieran en cuenta las denuncias por abuso sexual y violencia que había hecho la mujer durante su detención.

Christa Pike confesó que había tenido una infancia sumamente problemática y que, además, cargaba con una enfermedad mental no tratada correctamente. En este sentido, el Tribunal Federal exigía clemencia para la condenada a muerte. Así ocurrió: la ejecución se frenó.

Caso Christa Pike: escándalo en Estados Unidos tras sobrevivir a la inyección letal
Caso Christa Pike: escándalo en Estados Unidos tras sobrevivir a la inyección letal. Foto: Reuters

Christa Pike finalmente fue sometida a dos inyecciones letales y sobrevivió

Pero no pasaron demasiadas horas para que el Sistema Penitenciario de Tennessee autorizara definitivamente la ejecución sin hacer lugar a la apelación del Tribunal Federal estadounidense. A última hora de este miércoles, entonces, Christa Pike fue sometida a la pena de muerte mediante una inyección letal. En total, fueron dos inyecciones, pero Pike sobrevivió a ambas y debió ser trasladada de urgencia a un Hospital. La mujer fue estabilizada por los médicos y, en este momento, permanece internada.

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Sin embargo, el caso ha desatado un grave escándalo en Estados Unidos. Tal es así que el responsable del Sistema Penitenciario de Tennessee, Frank Strada, renunciará este lunes tras la fallida pena de muerte de Pike.

Al mismo tiempo, el propio Strada sostuvo en un comunicado que se iniciará una investigación detallada para entender qué pudo haber ocurrido con las inyecciones letales que se le dieron a Pike. “La investigación que se pondrá en marcha es totalmente apropiada y necesaria”, aseveró el Comisionado del Departamento Correccional de Tennessee.

Christa Pike confesó que asesinó a su compañera de escuela Colleen Slemmer.
Christa Pike confesó que asesinó a su compañera de escuela Colleen Slemmer. Foto: KENS5

Qué pasó con la ejecución de Christa Pike: la investigación que se pondrá en marcha

Mientras Strada aseguró que las condiciones para que la ejecución tuviera lugar “se dieron de manera correcta”, los abogados de Christa Pike indicaron que la cuestión estuvo en que ninguno de los ejecutores advirtió acerca de los problemas con las vías intravenosas.

En un documento judicial, los letrados expresaron: “En ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban bien colocadas o de que las venas habían reventado, permitiendo que el pentobarbital entrara total o parcialmente en el cuerpo de Pike”.

La palabra de May Martínez, la madre de Colleen Slemmer tras la fallida ejecución de Christa Pike

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, apuntó contra el Comisionado y expresó su malestar por la fallida pena de muerte de la asesina de su hija. “Fue todo un absoluto desastre. No supimos nada hasta que nos dijeron que ella estaba siendo trasladada al hospital y que la ejecución no había funcionado”, precisó en diálogo con NBC News.

Días atrás, la mujer se había mostrado a favor de la pena de muerte de Pike. “Debe pagar y sufrir como sufrió mi hija. No hay día que no piense en ella”, manifestó.

Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Estados Unidos.
Christa Pike permanece internada en Nashville, Estados Unidos. Foto: WPLN News

El futuro de Christa Pike

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha sabido precisar con exactitud qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal. Lo cierto es que la mujer permanecerá internada en el hospital de Nashville. Actualmente, se encuentra intubada y con respiración artificial, según indicaron sus abogados.

De acuerdo a lo que también mencionaron, la mujer posee graves lesiones en los brazos a raíz de las inyecciones que recibió y los médicos continúan tratando de retirar las sustancias (dosis de pentobarbital) que ingresaron a su organismo durante la ejecución fallida.

Estados UnidosPena de muerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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