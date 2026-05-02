Unión Vs Talleres Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Unión vs. Talleres, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 02/05/2026, a partir de las 18:45hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio 15 de abril, ubicado en Santa Fe.

¿Por dónde ver en vivo Unión vs. Talleres, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Unión y Talleres se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Unión vs. Talleres, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zunino, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Unión choca ante Talleres, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio 15 de abril ya está lista para que el balón comience a moverse a las 18:45, y tú no te lo puedes perder.