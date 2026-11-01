Matías Michel, campeón de empanadas salteñas: “Tiene que tener sí o sí papa, pimentón, comino y ají” Foto: Gemini

Las empanadas salteñas tienen una fama bien ganada por su relleno jugoso y su sabor inconfundible. Para Matías Michel, flamante campeón del cuarto Concurso Provincial de la Empanada de Salta, hay ingredientes que no pueden faltar si se busca el auténtico gusto del norte: papa, pimentón, comino y ají.

El joven cocinero, oriundo de San Lorenzo, se consagró en abril de 2025 entre representantes de 39 municipios. En diálogo con Cadena 3, fue tajante: “Tiene que ser bien jugosa: te tiene que chorrear”. Y aclaró que el secreto no está solo en los productos, sino en la preparación y los condimentos.

Los ingredientes de la empanada salteña según el campeón

La receta ganadora de Michel lleva carne cortada a cuchillo, papa, cebolla, huevo y cebolla de verdeo, además de los condimentos que marcan la diferencia.

Para el relleno, se necesita:

1 kilo de carne cortada a cuchillo

300 gramos de papa

300 gramos de cebolla

3 huevos

Cebolla de verdeo

Condimentos a gusto (con énfasis en comino y pimentón)

Gran Concurso de la Empanada Salteña Foto: Foto generada con IA Canal 26

La masa también tiene su fórmula:

500 gramos de harina

250 mililitros de agua

100 gramos de grasa

Sal

Michel recomienda preparar las tapas en casa, en vez de usar discos comprados, para lograr la textura ideal.

El secreto de la jugosidad y la tradición salteña

Uno de los consejos clave del campeón es no apurarse con el relleno. Michel sugiere prepararlo el día anterior y dejarlo reposar toda la noche, para que los sabores se integren y se intensifiquen.

“La diferencia está en cómo se trabaja el relleno”, explicó. La masa, por su parte, lleva grasa, salmuera y harina, pero el punto fundamental es la jugosidad: “con las piernas abiertas”, graficó Michel, porque el relleno puede caer al primer mordisco.

El cocinero defendió la identidad regional de la empanada salteña frente a otras variantes del país. “La empanada es salteña, nada de tucumana acá”, bromeó. Y explicó que la papa es parte de la tradición local porque es un producto típico de la región andina.