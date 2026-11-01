Matías Michel, campeón de empanadas salteñas: “Tiene que tener sí o sí papa, pimentón, comino y ají”

Las empanadas salteñas tienen una fama bien ganada por su relleno jugoso y su sabor inconfundible. Para Matías Michel, flamante campeón del cuarto Concurso Provincial de la Empanada de Salta, hay ingredientes que no pueden faltar si se busca el auténtico gusto del norte: papa, pimentón, comino y ají.
El joven cocinero, oriundo de San Lorenzo, se consagró en abril de 2025 entre representantes de 39 municipios. En diálogo con Cadena 3, fue tajante: “Tiene que ser bien jugosa: te tiene que chorrear”. Y aclaró que el secreto no está solo en los productos, sino en la preparación y los condimentos.
Los ingredientes de la empanada salteña según el campeón
La receta ganadora de Michel lleva carne cortada a cuchillo, papa, cebolla, huevo y cebolla de verdeo, además de los condimentos que marcan la diferencia.
Para el relleno, se necesita:
- 1 kilo de carne cortada a cuchillo
- 300 gramos de papa
- 300 gramos de cebolla
- 3 huevos
- Cebolla de verdeo
- Condimentos a gusto (con énfasis en comino y pimentón)
La masa también tiene su fórmula:
- 500 gramos de harina
- 250 mililitros de agua
- 100 gramos de grasa
- Sal
Michel recomienda preparar las tapas en casa, en vez de usar discos comprados, para lograr la textura ideal.
El secreto de la jugosidad y la tradición salteña
Uno de los consejos clave del campeón es no apurarse con el relleno. Michel sugiere prepararlo el día anterior y dejarlo reposar toda la noche, para que los sabores se integren y se intensifiquen.
“La diferencia está en cómo se trabaja el relleno”, explicó. La masa, por su parte, lleva grasa, salmuera y harina, pero el punto fundamental es la jugosidad: “con las piernas abiertas”, graficó Michel, porque el relleno puede caer al primer mordisco.
El cocinero defendió la identidad regional de la empanada salteña frente a otras variantes del país. “La empanada es salteña, nada de tucumana acá”, bromeó. Y explicó que la papa es parte de la tradición local porque es un producto típico de la región andina.