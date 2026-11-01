comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Matías Michel, campeón de empanadas salteñas: “Tiene que tener sí o sí papa, pimentón, comino y ají”

Matías Michel ganó el Concurso Provincial y contó los secretos para lograr el sabor tradicional y la jugosidad que distingue a la especialidad del norte.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Matías Michel, campeón de empanadas salteñas: “Tiene que tener sí o sí papa, pimentón, comino y ají”
Matías Michel, campeón de empanadas salteñas: “Tiene que tener sí o sí papa, pimentón, comino y ají” Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las empanadas salteñas tienen una fama bien ganada por su relleno jugoso y su sabor inconfundible. Para Matías Michel, flamante campeón del cuarto Concurso Provincial de la Empanada de Salta, hay ingredientes que no pueden faltar si se busca el auténtico gusto del norte: papa, pimentón, comino y ají.

El joven cocinero, oriundo de San Lorenzo, se consagró en abril de 2025 entre representantes de 39 municipios. En diálogo con Cadena 3, fue tajante: “Tiene que ser bien jugosa: te tiene que chorrear”. Y aclaró que el secreto no está solo en los productos, sino en la preparación y los condimentos.

Los ingredientes de la empanada salteña según el campeón

La receta ganadora de Michel lleva carne cortada a cuchillo, papa, cebolla, huevo y cebolla de verdeo, además de los condimentos que marcan la diferencia.

Para el relleno, se necesita:

Contenido Recomendado

Freddy, maestro en empanadas de la pizzería Pin-Pun:“Uso 4 dedos y soy el único empleado que hace el repulgue al revés”

Empanadas

Lili, cocinera experta:“La empanada perfecta lleva carne vacuna, cebolla, cebolla de verdeo y huevo; ojo con el comino”

Empanadas tucumanas jugosas sobre una mesa de cocina.
  • 1 kilo de carne cortada a cuchillo
  • 300 gramos de papa
  • 300 gramos de cebolla
  • 3 huevos
  • Cebolla de verdeo
  • Condimentos a gusto (con énfasis en comino y pimentón)
Gran Concurso de la Empanada Salteña Foto: Foto generada con IA Canal 26

La masa también tiene su fórmula:

  • 500 gramos de harina
  • 250 mililitros de agua
  • 100 gramos de grasa
  • Sal

Michel recomienda preparar las tapas en casa, en vez de usar discos comprados, para lograr la textura ideal.

El secreto de la jugosidad y la tradición salteña

Uno de los consejos clave del campeón es no apurarse con el relleno. Michel sugiere prepararlo el día anterior y dejarlo reposar toda la noche, para que los sabores se integren y se intensifiquen.

“La diferencia está en cómo se trabaja el relleno”, explicó. La masa, por su parte, lleva grasa, salmuera y harina, pero el punto fundamental es la jugosidad: “con las piernas abiertas”, graficó Michel, porque el relleno puede caer al primer mordisco.

El cocinero defendió la identidad regional de la empanada salteña frente a otras variantes del país. “La empanada es salteña, nada de tucumana acá”, bromeó. Y explicó que la papa es parte de la tradición local porque es un producto típico de la región andina.

EmpanadasEvergreenReceta
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Con 150 gramos de queso, 2 huevos y 1/2 taza de avena:la receta de buñuelos de acelga que no lleva harina ni requiere de fritura

    Con 150 gramos de queso, 2 huevos y 1/2 taza de avena: la receta de buñuelos de acelga que no lleva harina ni requiere de fritura

  2. Con 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso:cómo hacer una tarta fácil y económica

    Con 1 kilo de zapallitos, 2 huevos y 150 gramos de queso: cómo hacer una tarta fácil y económica

  3. Receta de budín de naranja:fácil, esponjoso y con ingredientes que todos tienen en casa

    Receta de budín de naranja: fácil, esponjoso y con ingredientes que todos tienen en casa

  4. Pedro Lambertini, chef, sobre el pan de queso:“Se pueden freezar las bolitas crudas y hornearlas directamente sin descongelar, agregando 5 minutos más de cocción”

    Pedro Lambertini, chef, sobre el pan de queso: “Se pueden freezar las bolitas crudas y hornearlas directamente sin descongelar, agregando 5 minutos más de cocción”

  5. Con 250 gramos de harina, 1 huevo y medio limón:la receta de pepas de frambuesa crucial para la hora del té

    Con 250 gramos de harina, 1 huevo y medio limón: la receta de pepas de frambuesa crucial para la hora del té
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras para la visita del papa León XIV en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO:“Se puede trabajar juntos”

Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorren las obras para la visita del papa León XIV.

Tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez, Javier Milei vuelve a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

Economía

ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Oficinas ANSES

Cuenta DNI:todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes:cuáles serán las nuevas tarifas

Empleados de comercio:con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría

Internacionales

Midterms en USA:Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación a su llegada a una fiesta de Halloween en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

A una semana de su llegada a la Argentina, el Papa León XIV clamó por la paz en Ucrania y pidió “fomentar la voluntad de diálogo”

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”