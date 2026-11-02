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Elecciones en Estados Unidos: las claves que pueden cambiar los últimos dos años del mandato de Donald Trump

Estados Unidos renueva el Congreso en unas elecciones decisivas que definirán el poder de Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato.

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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
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Estados Unidos volverá a las urnas este martes 3 de noviembre en unas elecciones legislativas decisivas para el futuro político de Donald Trump. Aunque el nombre del presidente no aparecerá en las boletas, los resultados determinarán cuánto margen tendrá la Casa Blanca para gobernar durante los últimos dos años de su mandato.

Los comicios de medio término renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, 36 estados elegirán gobernador. Por eso, la votación será mucho más que una disputa legislativa: funcionará como un examen nacional para la gestión de Trump y definirá el equilibrio de poder hasta la próxima elección presidencial.

Qué se vota en las elecciones de Estados Unidos

La Cámara de Representantes se renueva por completo cada dos años. En consecuencia, sus 435 bancas estarán en juego. En el Senado, cuyos integrantes tienen mandatos de seis años, se elegirán 35 lugares: 33 mediante elecciones regulares y dos en comicios especiales.

Congreso de Estados Unidos. Foto: Reuters
Congreso de Estados Unidos. Foto: Reuters

Los republicanos llegan a esta elección con una mayoría de 53 bancas contra 47 del bloque integrado por demócratas y dos independientes aliados. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá de un reducido grupo de estados donde las diferencias podrían ser muy ajustadas.

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Donald Trump se juega el control del Congreso

La primera gran clave será conocer si el Partido Republicano conserva una o ambas cámaras. Controlar el Congreso resulta fundamental para aprobar leyes, presupuestos y reformas promovidas por la Casa Blanca.

Si los demócratas conquistan la Cámara de Representantes, podrían bloquear proyectos presidenciales e impulsar investigaciones legislativas. Si también obtienen el Senado, el escenario sería todavía más complejo para Trump.

Esta cámara posee atribuciones decisivas, como confirmar jueces federales, funcionarios del gabinete y embajadores. Por eso, conservar la mayoría sería estratégico para el oficialismo, incluso ante una eventual derrota en la Cámara baja.

La Cámara de Representantes, el principal campo de batalla

La renovación total de la Cámara convierte estas elecciones en una evaluación directa de la administración presidencial, aunque las campañas se definan distrito por distrito.

Una mayoría opositora obligaría a Trump a negociar cada iniciativa y podría profundizar el uso de órdenes ejecutivas, vetos y herramientas administrativas para sostener su agenda. El resultado podría abrir una etapa de acuerdos políticos o generar un bloqueo legislativo durante los próximos dos años.

El Senado puede cambiar el equilibrio de poder

La disputa por el Senado será otra de las claves de la jornada. Los republicanos defienden 22 de los 35 escaños en juego, mientras que los demócratas ponen en riesgo 13.

Además, once senadores decidieron no competir por la reelección. La ausencia de esos titulares aumenta la incertidumbre porque ningún candidato contará con la ventaja política de ocupar previamente el cargo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: REUTERS

Las carreras más parejas podrían tardar en definirse debido al procesamiento del voto anticipado, el sufragio por correo o eventuales recuentos. Por ese motivo, las primeras proyecciones no necesariamente reflejarán el resultado definitivo.

Las gobernaciones también tendrán un papel decisivo

La jornada no se limitará al Congreso. Un total de 36 estados elegirá gobernador, con 18 cargos actualmente ocupados por demócratas y otros 18 por republicanos.

California, Florida, Georgia, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin figuran entre los estados que renovarán autoridades. En 15 casos, los gobernadores actuales no podrán competir nuevamente debido a los límites de sus mandatos.

Los gobiernos estatales tienen influencia directa en áreas como seguridad, educación, salud, impuestos y aplicación de políticas federales. Por esa razón, sus resultados también modificarán el mapa político estadounidense.

Una elección que marcará el futuro de Trump

La última clave será la lectura política posterior. Si los republicanos mantienen el control del Congreso, Trump recibirá un fuerte respaldo para profundizar su programa. Si los demócratas conquistan una o ambas cámaras, la Casa Blanca enfrentará mayores límites durante el tramo final del mandato.

Al mismo tiempo, las elecciones comenzarán a ordenar la lucha por la sucesión presidencial. Las figuras que consigan victorias importantes podrán posicionarse para la próxima campaña.

Así, las elecciones de medio término definirán mucho más que nuevas bancas. El resultado establecerá la capacidad de gobierno de Donald Trump, la estrategia de la oposición y el rumbo político de Estados Unidos durante los próximos dos años.

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