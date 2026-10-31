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Con 250 gramos de harina, 1 huevo y medio limón: la receta de pepas de frambuesa crucial para la hora del té

Se trata de una preparación que necesita pocos ingredientes y que está lista en tan solo 35 minutos. Cómo hacer pepas de frambuesa.

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Cómo hacer unas deliciosas pepas de frambuesa
Receta de pepas de frambuesa: necesitás solo 35 minutos y pocos ingredientes. Foto: Imagen creada con IA
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¿Invitaste a amigos a tu casa y tenés ganas de sorprenderlos con una receta casera súper fácil para una tarde de té o café? Las pepas de frambuesa pueden ser una excelente opción para una merienda con todas las letras. Si no contás con demasiado tiempo, no te preocupes, porque solo vas a necesitar de poco más de media hora para prepararlas. Además, tampoco tenés que ser un súper experto en cocina para que te salgan.

Ingredientes para preparar pepas caseras de frambuesas

Con las siguientes medidas vas a poder preparar entre 12 a 15 pepas de frambuesa.

Preparación de la masa

  • 250 gramos de harina 0000.
  • 100 gramos de manteca a temperatura ambiente.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 1 huevo.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • Ralladura de medio limón.
  • 1 pizca de sal.

Preparación del relleno

En este caso, vas a necesitar 120 gramos de mermelada de frambuesa. A su vez, podés sumar azúcar impalpable para cubrirlas.

Cómo hacer unas deliciosas pepas de frambuesa
Cómo hacer unas deliciosas pepas de frambuesa Foto: Imagen creada con IA

Receta de pepas de frambuesas: el paso a paso

  • Tomá un bowl mediano y agregá la manteca, el azúcar y luego batí. También se puede hacer con batidora: la idea es obtener un crema suave.
  • En el próximo paso, habrá que sumar el huevo, la cucharada de esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  • Después de revolver nuevamente, colocar la harina, el polvo para hornear y la sal. El objetivo es obtener una masa homogénea.
  • Una vez listo este paso, habrá que llevar la masa a la heladera. Se recomienda cubrirla con papel film. Lo ideal es dejarla masa allí por unos 20 minutos.
  • Mientras tanto tomar una fuente de horno y enmantecar para que luego las pepas no se peguen.
  • Luego de sacar la masa de la heladera, formar pequeñas bolitas y hacer un hueco en el centro y sumarlas a la fuente.
  • Ahora ya será momento de tomar una cucharada de la mermelada de frambuesa e ir colocándola en el centro de las pepas. Se recomienda que no sea en gran cantidad para que luego no desborde.
  • ¡Último paso! Con el horno precalentado a 180°C poner la fuente con las pepas y dejarlas allí por unos 15 minutos aproximadamente.

Una sugerencia muy efectiva para lograr un mejor sabor: dejar que las pepas se enfríen al menos 10 minutos en un ambiente fresco y ventilado.

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Para decorarlas les podés colocar azúcar impalpable. Aunque también muchos elijen bañarlas en chocolate blanco o negro. Esto le da el toque perfecto para aquellos que aman lo dulce.

¿Con qué acompañar unas pepas de frambuesa? Si estás preparando una merienda, lo ideal es sumar infusiones como mate, té o café. Entre otras opciones de comida que se combinan muy bien con estas galletas están los scones dulces (a los que se les puede sumar mermelada de frambuesa, frutilla o frutos rojos), medialunas o croissants. Y para los que prefieren hacer un mix entre dulce y salado, sin dudas, los sándwiches simples pueden ser el acompañante perfecto.

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